Це справжній хіт! Настоянка з м'яти допоможе вирішити проблеми зі здоров'ям

Настоянка м'яти - це лікувальний напій, рекомендований при проблемах зі шлунком і печінкою. Цей водно-спиртовий трав'яний екстракт буде корисний не тільки при розладі травлення, але і при спазмах в животі.

Як зробити настоянку, протипоказання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Від чого допомагає настоянка м'яти?

Настоянка м’яти містить найважливіший компонент з листя рослини - ментол. Він має болезаспокійливі та освіжаючі властивості. Крім того, ця сполука стимулює секрецію шлункової кислоти, таким чином полегшуючи симптоми розладу травлення, включаючи біль у животі, нудоту, блювоту та запор.

Ця лікарська суміш також благотворно впливає на виділення жовчі, підтримуючи таким чином роботу печінки і полегшуючи перетравлення важкої і жирної їжі.

М'ята перцева (Mentha piperita) є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, необхідних для нормального функціонування організму.

Вона також багата антиоксидантами, тобто сполуками, які захищають організм від окислювального стресу. Крім того, ми можемо знайти там мінеральні солі, особливо залізо, магній, мідь і цинк. Також настоянка м'яти перцевої є джерелом органічних кислот і дубильних речовин, які мають в'яжучу дію, тобто звужують кровоносні судини.

Застосування, дозування та протипоказання

Завдяки оздоровчим властивостям, настоянку м’яти рекомендують вживати при різних захворюваннях, в тому числі:

погане травлення,

спазми в животі,

харчове отруєння,

артралгія,

дисменорея,

головні болі напруги.

Варто пам’ятати, що м’ята - це лікувальна настоянка, тому в день не можна пити більше 50 мл.

Через вміст алкоголю її не можна вживати вагітним і годуючим жінкам, а також дітям і підліткам до 18 років.

Як зробити настоянку

Приготування настоянки м'яти надзвичайно просте і не вимагає спеціального обладнання та навичок. Вам знадобиться лише 5 загальнодоступних інгредієнтів!

Інгредієнти для настоянки м’яти:

300 г перцевої м'яти,

700 мл 40% горілки,

500 мл очищеного спирту,

300 г цукру.

Збираючи м’яту, вибирайте тільки зелене листя без іржавого кольору. Листя треба промити і ретельно просушити, після чого покласти в попередньо простерилізовану 3-літрову банку.

Засипте цукром і залийте спиртом, щільно закрийте банку, а потім залиште на 10-14 днів у темному місці, щодня помішуючи.

Через два тижні процідіть отриману суміш через сито або щільну марлю.

Лікувальну настоянку розлийте по пляшках, закупорте і залиште ще на 2 тижні. Після закінчення цього часу м’ята готова до вживання.