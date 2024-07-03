ua en ru
Ср, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Це справжній хіт! Настоянка з м'яти допоможе вирішити проблеми зі здоров'ям

Середа 03 липня 2024 14:08
UA EN RU
Це справжній хіт! Настоянка з м'яти допоможе вирішити проблеми зі здоров'ям Фото: М'ята перцева (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Настоянка м'яти - це лікувальний напій, рекомендований при проблемах зі шлунком і печінкою. Цей водно-спиртовий трав'яний екстракт буде корисний не тільки при розладі травлення, але і при спазмах в животі.

Як зробити настоянку, протипоказання, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Від чого допомагає настоянка м'яти?

Настоянка м’яти містить найважливіший компонент з листя рослини - ментол. Він має болезаспокійливі та освіжаючі властивості. Крім того, ця сполука стимулює секрецію шлункової кислоти, таким чином полегшуючи симптоми розладу травлення, включаючи біль у животі, нудоту, блювоту та запор.

Ця лікарська суміш також благотворно впливає на виділення жовчі, підтримуючи таким чином роботу печінки і полегшуючи перетравлення важкої і жирної їжі.

М'ята перцева (Mentha piperita) є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, необхідних для нормального функціонування організму.

Вона також багата антиоксидантами, тобто сполуками, які захищають організм від окислювального стресу. Крім того, ми можемо знайти там мінеральні солі, особливо залізо, магній, мідь і цинк. Також настоянка м'яти перцевої є джерелом органічних кислот і дубильних речовин, які мають в'яжучу дію, тобто звужують кровоносні судини.

Застосування, дозування та протипоказання

Завдяки оздоровчим властивостям, настоянку м’яти рекомендують вживати при різних захворюваннях, в тому числі:

  • погане травлення,
  • спазми в животі,
  • харчове отруєння,
  • артралгія,
  • дисменорея,
  • головні болі напруги.

Варто пам’ятати, що м’ята - це лікувальна настоянка, тому в день не можна пити більше 50 мл.

Через вміст алкоголю її не можна вживати вагітним і годуючим жінкам, а також дітям і підліткам до 18 років.

Як зробити настоянку

Приготування настоянки м'яти надзвичайно просте і не вимагає спеціального обладнання та навичок. Вам знадобиться лише 5 загальнодоступних інгредієнтів!

Інгредієнти для настоянки м’яти:

  • 300 г перцевої м'яти,
  • 700 мл 40% горілки,
  • 500 мл очищеного спирту,
  • 300 г цукру.

Збираючи м’яту, вибирайте тільки зелене листя без іржавого кольору. Листя треба промити і ретельно просушити, після чого покласти в попередньо простерилізовану 3-літрову банку.

Засипте цукром і залийте спиртом, щільно закрийте банку, а потім залиште на 10-14 днів у темному місці, щодня помішуючи.

Через два тижні процідіть отриману суміш через сито або щільну марлю.

Лікувальну настоянку розлийте по пляшках, закупорте і залиште ще на 2 тижні. Після закінчення цього часу м’ята готова до вживання.

Дізнайтеся також про секрети довголіття та щасливого життя від японців.

Читайте також, чим харчуються люди-довгожителі у Коста-Ріці.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'я Здорове харчування м'ята
NEWS
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт