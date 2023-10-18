"Це складна історія": Оля Цибульська відповіла на чутки про вагітність

Чи вагітна співачка

За словами 37-річної співачки, під час війни вона набрала зайву вагу, тому про вагітність тут мова не йде.

"Шановні, я просто жирна", - сказала вона.

Також вона додала, щоб люди "відчепились один від одного", адже дуже легко критикувати чиюсь зовнішність та робити якісь зауваження.

"Хтось без волосся, тому що голиться, а хтось - тому що бореться зі страшною хворобою. Хтось набирає вагу не тому що при надії, а тому що в дикому стресі, проходить якесь психічне лікування, приймає антидепресанти, які впливають на гормональний фон. Це складна особиста історія", - розповіла виконавиця.

Оля Цибульська і Слава Дьомін (скриншот: youtube.com)

Чи комплексує співачка через зайву вагу

Зірка не приховує, що має комплекси через зайву вагу. Проте заявляє, що наразі на шляху до того, аби повернутися до бажаної форми.

"Був 2019 рік, коли я схудла, і я собі дуже подобалась. Я важила 55 кг. Зараз я заїла всі свої стреси, і моя вага 68. Це комплекс. Коли я приходжу в якусь форму - я собі подобаюся. Я все-таки за любов до себе. Це не означає, що треба лежати на дивані і обкластися фаст-фудом. Навпаки, коли ти любиш себе, ти кажеш собі: "Дівчинко, життя головне не прос*ати. Давай бери себе в руки". От для мене це про любов до себе", - сказала вона.

До того ж Цибульська закликала людей менше фокусуватися на зовнішньому і більше звертати увагу на внутрішнє. За її словами, коли у неї є настрій, то вона може реагувати на хейт у соцмережі.

"Часом, коли в мене є настрій, я реагую на хейт. Я відписую і посилаю. Я знаю, що є люди, які болісно це сприймають. Мені все одно, я вже не реагую. Мені вже 37 років. Шоу-бізнес - це жорстока школа", - додала зірка.

Оля Цибульська (скриншот: youtube.com)