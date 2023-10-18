"Це складна історія": Оля Цибульська відповіла на чутки про вагітність

Шанувальники підозрюють у вагітності українську співачку Олю Цибульську. Зірка відповіла на подібні заяви у свій бік та спростувала чутки про те, що вона при надії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова співачки в інтерв'ю Славі Дьоміну.
За словами 37-річної співачки, під час війни вона набрала зайву вагу, тому про вагітність тут мова не йде.
"Шановні, я просто жирна", - сказала вона.
Також вона додала, щоб люди "відчепились один від одного", адже дуже легко критикувати чиюсь зовнішність та робити якісь зауваження.
"Хтось без волосся, тому що голиться, а хтось - тому що бореться зі страшною хворобою. Хтось набирає вагу не тому що при надії, а тому що в дикому стресі, проходить якесь психічне лікування, приймає антидепресанти, які впливають на гормональний фон. Це складна особиста історія", - розповіла виконавиця.
Зірка не приховує, що має комплекси через зайву вагу. Проте заявляє, що наразі на шляху до того, аби повернутися до бажаної форми.
"Був 2019 рік, коли я схудла, і я собі дуже подобалась. Я важила 55 кг. Зараз я заїла всі свої стреси, і моя вага 68. Це комплекс. Коли я приходжу в якусь форму - я собі подобаюся. Я все-таки за любов до себе. Це не означає, що треба лежати на дивані і обкластися фаст-фудом. Навпаки, коли ти любиш себе, ти кажеш собі: "Дівчинко, життя головне не прос*ати. Давай бери себе в руки". От для мене це про любов до себе", - сказала вона.
До того ж Цибульська закликала людей менше фокусуватися на зовнішньому і більше звертати увагу на внутрішнє. За її словами, коли у неї є настрій, то вона може реагувати на хейт у соцмережі.
"Часом, коли в мене є настрій, я реагую на хейт. Я відписую і посилаю. Я знаю, що є люди, які болісно це сприймають. Мені все одно, я вже не реагую. Мені вже 37 років. Шоу-бізнес - це жорстока школа", - додала зірка.
Оля Цибульська (скриншот: youtube.com)
Раніше ми повідомляли, що Оля Цибульська зверталась до поліції через викрадене авто.
Також співачка розповідала про неадекватну продавчиню, яка змушувала її говорити російською мовою.