Це "швидке" тренування вдома за лічені тижні видалить жир на животі

Велика кількість жиру на животі може означати, що ви піддаєтеся підвищеному ризику таких небезпечних захворювань, як діабет і серцеві захворювання.
Як позбутися жиру на животі, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.
Жир на животі - це погано, оскільки це, швидше за все, означає, що у вас забагато вісцерального жиру - типу жиру, який знаходиться навколо органів.
Певна кількість вісцерального жиру необхідна для захисту та ізоляції органів, але його надлишок пов’язують із смертельними захворюваннями, такими як діабет 2 типу, серцеві захворювання та навіть рак.
Надлишок вісцерального жиру зазвичай проявляється як великий живіт.
На щастя, є певні вправи, як, спрямовані на усунення небажаного жиру на животі.
Одним із найефективніших способів скинути небажаний жир на животі є високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT).
Ці тренування включають короткі періоди високоінтенсивних або "вибухових" вправ, за якими слідують короткі періоди відновлення, які часто повторюються кілька разів протягом 20-30 хвилин.
Це особливо гарна новина для людей, які не мають багато вільного часу, оскільки тренування HIIT можна виконувати швидкими короткими серіями, і для цього також не потрібен абонемент у спортзал.
Дослідження, опубліковане в British Journal of Sports Medicine у 2022 році, виявило, що ця форма вправ "збільшує спалювання жиру більше, ніж аеробні вправи".
Дослідники з Університету Вікторії в Австралії пояснили, що HIIT має багато переваг не лише під час самих занять, але й завдяки посиленню спалювання жиру під час інших фізичних і повсякденних навантажень.
Крім того, за їх словами, HIIT може бути важливим для покращення метаболічного здоров’я та боротьби з ожирінням.
Деякі вправи HIIT, які можна спробувати вдома, мають назву:
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