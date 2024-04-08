Эта "быстрая" тренировка дома за считанные недели удалит жир на животе

Почему жир на животе - это плохо?

Жир на животе - это плохо, поскольку, скорее всего, означает, что у вас много висцерального жира - типа жира, находящегося вокруг органов.

Определенное количество висцерального жира необходимо для защиты и изоляции органов, но его избыток связывают со смертельным заболеванием, таким как диабет 2 типа, сердечные заболевания и даже рак.

Избыток висцерального жира обычно проявляется как большой живот.

К счастью, есть определенные упражнения, направленные на устранение нежелательного жира на животе.

Как избавиться от жира на животе.

Одним из самых эффективных способов сбросить нежелательный жир на животе является высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT).

Эти тренировки включают короткие периоды высокоинтенсивных или "взрывных" упражнений, за которыми следуют короткие периоды восстановления, часто повторяющиеся несколько раз в течение 20-30 минут.

Это особенно хорошая новость для людей, у которых нет много свободного времени, поскольку тренировку HIIT можно выполнять быстрыми короткими сериями, и для этого также не нужен абонемент в спортзал.

Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine в 2022 году, выявило, что эта форма упражнений "увеличивает сжигание жира больше, чем аэробные упражнения".

Исследователи из Университета Виктории в Австралии объяснили, что HIIT имеет много преимуществ не только на самих занятиях, но и благодаря усилению сжигания жира во время других физических и повседневных нагрузок.

Эти тренировки вы можете легко выполнять дома (Скриншот)

Кроме того, по их словам, HIIT может быть важным для улучшения метаболического здоровья и борьбы с ожирением.

Некоторые упражнения HIIT, которые можно попробовать дома, называются: