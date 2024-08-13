5 звичайних речей у вашій квартирі, які дуже шкодять екології

Косметика з мікрогранулами

Зубні пасти, креми, лосьйони, шампуні та мийні засоби вже давно містять пластикові мікрогранули для досягнення абразивного ефекту, замінюючи матеріали природного походження, що використовувалися до того.

Системи фільтрації стічних вод не вловлюють ці частинки розміром менше міліметра, і що ці мікропластики забруднюють морські середовища та харчові ланцюги зі швидкістю 1,3 мільйона тонн на рік, що становить 11% від загального обсягу пластикового забруднення, яке скидається в океани.

На відміну від вторинного мікропластику, який утворюється в навколишньому середовищі через фрагментацію більших пластикових предметів, мікрогранули є первинними мікропластиками, які свідомо додаються до продуктів і напряму скидаються.

Ваша зубна паста додає свій внесок у жахливі 11% від загального обсягу пластикового забруднення, яке скидається в океани (фото: Freepik.com)

Вологі серветки

Швидке поширення цих продуктів призводить до серйозних наслідків: жирові коми, величезні скупчення, які блокують каналізаційні мережі та на 93% складаються з нерозкладних серветок, змитих у туалет.

З 2013 року, коли такий жировий ком розміром з автобус довелося видалити з лондонської каналізації, численні міста по всьому світу стикалися з цією проблемою ще більшого масштабу. Навіть якщо вони успішно проходять через каналізаційну систему, вологі серветки можуть залишатися в навколишньому середовищі протягом 100 років, утворюючи мікропластики.

Жирові "пробки" у каналізації з вологих серветок можуть досягати кількох метрів у розмірі (фото: Freepik.com)

Палички для їжі

Популярність азіатської їжі у всьому світі збільшила використання паличок, які у переважній більшості випадків є одноразовими. Хоча вони можуть здатися невинними предметами, насправді це одноразовий дерев'яний продукт.

За даними, опублікованими китайським урядом, у 2011 році країна виробила 57 мільярдів пар паличок, що вимагало вирубки 3,8 мільйона дерев, або понад 1,18 мільйона квадратних метрів лісу. Половина цього виробництва споживається в самій Китаї, тоді як 77% решти експортується до Японії.

Значна частина виробництва паличок надходить із дорослих дерев (фото: Freepik.com)

Наповнювач туалетів для тварин

Багато котячих наповнювачів виготовляють із натрію бентонітової глини, мінералу, який видобувається шляхом екологічно руйнівного відкритого видобутку. Крім того, що котячий наповнювач сприяє знищенню верхнього шару ґрунту та знищенню дерев і середовища існування, він також може бути шкідливим для вашого кота, якщо його ковтати.

Якщо ви не хочете підтримувати відкритий видобуток, вибирайте котячий наповнювач без натрію бентоніту (фото: Freepik.com)

Сигарети

Пачки сигарет, що лежать у вас вдома, шкодять не лише вашому здоров’ю - вони також завдають серйозної шкоди навколишньому середовищу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вирощування тютюну спричиняє такі проблеми, як вирубка лісів, ерозія ґрунту, забруднення води та збільшення викидів вуглекислого газу. Виробництво сигарет створює мільйони тонн твердих відходів щороку, а у виготовленні запальничок використовуються значна кількість пластику, металу та бутану.

Куріння тютюну призводить до викидів 2,6 мільйонів тонн вуглекислого газу та 5,2 мільйонів тонн метану (фото: Freepik.com)