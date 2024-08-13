5 обычных вещей в вашей квартире, которые очень вредят экологии

Почти все слышали об огромном вреде, наносимом окружающей среде одноразовыми пластиковыми пакетами. Но кроме них мы постоянно используем в быту вещи не менее вредные для экологии. Знаете ли вы, какие повседневные предметы убивают нашу планету?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об опасных для экологии бытовых предметах и веществах.
Зубные пасты, кремы, лосьоны, шампуни и моющие средства уже давно содержат пластиковые микрогранулы для достижения абразивного эффекта, заменяя использовавшиеся до этого материалы природного происхождения.
Системы фильтрации сточных вод не улавливают эти частицы размером менее миллиметра, и этот микропластик загрязняет водную среду и пищевые цепи со скоростью 1,3 миллиона тонн в год, что составляет 11% от общего объема сбрасываемого в океаны пластикового загрязнения.
В отличие от вторичного микропластика, образующегося в окружающей среде из-за фрагментации больших пластиковых предметов, микрогранулы являются первичными микропластиками, которые сознательно добавляются к продуктам и сбрасываются напрямую.
Быстрое распространение этого продукта приводит к серьезным последствиям: возникают жировые комы, огромные скопления, которые блокируют канализационные сети и на 93% состоят из неразложимых салфеток, смытых в туалет.
С 2013 года, когда такой жировой ком размером с автобус пришлось удалить из лондонской канализации, многие города по всему миру сталкивались с этой проблемой еще большего масштаба. Даже если они успешно проходят через канализационную систему, влажные салфетки могут оставаться в окружающей среде в течение 100 лет, образуя микропластик.
Популярность азиатской пищи во всем мире увеличила использование палочек, которые в подавляющем большинстве случаев одноразовые. Хотя они могут показаться невинными предметами, по сути это одноразовый древесный продукт.
По данным, опубликованным китайским правительством, в 2011 году страна произвела 57 миллиардов пар палочек, что требовало вырубки 3,8 миллиона деревьев или более 1,18 миллиона квадратных метров леса. Половина этого производства потребляется в Китае, тогда как 77% остальных экспортируется в Японию.
Значительная часть производства палочек использует взрослые деревья (фото: Freepik.com)
Многие кошачьи наполнители изготавливают из натрия бентонитовой глины, минерала, который добывается путем экологически разрушительной открытой добычи. Кроме того, что кошачий наполнитель способствует уничтожению верхнего слоя почвы и уничтожению деревьев и среды обитания, он также может быть вредным для вашего кота, если его глотать.
Пачки сигарет, лежащие у вас дома, вредят не только вашему здоровью – они также наносят серьезный вред окружающей среде.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выращивание табака вызывает такие проблемы, как вырубка лесов, эрозия почвы, загрязнение воды и увеличение выбросов углекислого газа. Производство сигарет создает миллионы тонн твердых отходов ежегодно, а в изготовлении зажигалок используется значительное количество пластика, металла и бутана.
Ранее мы уже писали, как чашка кофе вредно влияет на судьбу экологии планеты.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Open Mind, Sol and Spirit, Amsterdam News.