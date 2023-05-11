Це щось неймовірне! Відео виступу Джамали під час Євробачення захопило весь світ

Євробачення 2023 року триває в Ліверпулі й сьогодні глядачі зможуть побачити другий півфінал. За допомогою голосування буде обрано другу десятку фіналістів. А ще сьогодні у спеціальній зоні Eurovision Village Stage виступила Джамала разом із Філармонічним оркестром BBC.

Що відомо про виступ Джамали на Євробаченні 2023 року і від якої її пісні у багатьох були "мурашки", - читайте у матеріалі нижче.

А ось і сам виступ Джамали, який зачарував увесь світ і викликав у багатьох людей "мурашки".

Ось як проходили перші репетиції з одним із найстаріших оркестрів Британії:

Саме тут Джамала виступила разом із BBC Philharmonic та презентувала свій новий альбом Qirim.

Наприклад, є Eurovision Village, де частують стравами української кухні або пропонують майстер-класи з гончарної справи.

Крім основної сцени Євробачення 2023 року, встановлені також й інші зони в Ліверпулі. Там вже виступили деякі українські артисти.

До речі, раніше ми писали, за кого можуть голосувати українці у другому півфіналі.

А ще розповідали про те, де і коли дивитись другий півфінал Євробачення 2023 року.