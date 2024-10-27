Це ще не кінець: 4 хитрощі, які врятують стосунки, навіть якщо ви вже подали на розлучення

Розрив стосунків, особливо не з вашої ініціативи - це завжди боляче та складно. Деяким людям потрібно потім місяці, а то й роки, щоб прийти до тями, повернутися до звичного життя та захотіти знову дати волю почуттям.

Безумовно, бувають стосунки, які рано чи пізно мають закінчитися. Наприклад, де один партнер аб'юзер, а другий - жертва. Або стосунки та почуття вичерпалися остаточно і відновлювати вже фактично нічого.

Але є пари, які розходяться через нудьгу, невміння домовлятися, завищені вимоги, проблеми з самооцінкою. Причин може бути багато, і деякі стосунки можна врятувати.

"Страх втратити партнера може захопити людину цілком. Він, намагаючись зробити все, щоб людина не йшла, несвідомо розриває і без того тендітний зв'язок. Ґрунтуючись на моєму багаторічному досвіді скажу, що існують чотири стратегії, які спрямовані на відновлення довіри, зв'язку та демонстрацію вашої готовності рухатися далі та розвиватися", - каже психолог.

Навчіться слухати та чути партнера

"Перший обов'язок кохання - слухати", - так говорив ще німецький філософ Пауль Тілліх. І ця цитати ідеально підходить під першу стратегію. Найчастіше люди, які довго перебувають у стосунках, припиняють слухати свого партнера.

Згадайте, коли все тільки починалося, як ви ловили кожне слово, кожну дрібницю. І вам було цікаве все: як пройшов день, який жарт придумав його друг, що він хоче на вечерю.

Але з часом таке "активне слухання" зникає. Стає нудно або просто кожен зайнятий своїми справами. Партнер перестає почуватися значним та необхідним. І це часто - взаємна проблема. У результаті здається, що ви стали зовсім чужими людьми та розмовляєте різними мовами.

Використовуйте "я-висловлювання"

Коли одна людина говорить про те, що їй не подобається, то у другої автоматично включається захисна реакція. Партнер починає атакувати у відповідь, згадуючи всі найгірші вчинки та образи. І невелика сварка переростає швидко у грандіозний скандал.

Але спробуйте не займати оборонну позицію. Вислухайте людину, запитайте про те, що вона відчуває і який вихід бачить з ситуації.

"Коли ваш партнер порушує питання, використовуйте я-висловлювання, щоб висловити свою готовність працювати над собою. Наприклад: "я розумію, що зневажливо поставився до твоїх проблем і хочу це змінити". Це показує, що ви зосереджені на самовдосконаленні, що може надихнути його зробити те саме", - радить психолог.

Оживіть приємні спогади

Замість того, щоб зосереджуватися на недавньому негативі, спробуйте відтворити деякі позитивні моменти, які ви пережили разом, коли стосунки були на піку романтизму.

Чим ви любили займатися, коли все тільки починалося? Ходили в кіно, гуляли парком, стріляли в тирі? Влаштуйте побачення у пам'ятному місці, і зробіть це не разовою акцією, а традицією.

Психологи радять парам вибиратися кудись щотижня і хоча б раз на місяць їздити до заміського будинку, на дачу або до готелю і без дітей. Все це зміцнює романтичний зв'язок і дає стосункам нову енергію.

Зосередьтеся на собі

Це може звучати дивно, адже треба постійно приділяти увагу партнеру, щоб він знову у вас закохався. Але це якраз фатальна помилка. Якщо людина не потрібна сама собі, то вона нікому не потрібна.

"Робота над собою - один з найкращих способів спонукати партнера залишитися. Це не означає змінюватися, щоб когось утримати, а значить інвестувати у свій розвиток заради власного благополуччя", - пояснює експерт.

Подумайте, що ви хотіли б змінити у собі, чого навчитися? Можливо, настав час просто взяти відпустку та як слід відпочити? Почніть з малого, концентруйтеся на своїх відчуттях та бажаннях. Побачите, як в очах інших, у тому числі й партнера, ви вже здаватиметеся зовсім іншою людиною.