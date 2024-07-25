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Це той самий цукор. Список продуктів із високим вмістом фруктози

Фото: У яких продуктах міститься фруктоза (Instagram)
Автор: Людмила Жукова

Фруктоза - це один із найпростіших цукрів, що природно зустрічається в багатьох фруктах та деяких овочах. Вона також відома як фруктозний цукор або левулоза. Цей цукор має найбільш солодкий смак серед усіх природних цукрів. Надмірне споживання фруктози може призвести до жирового гепатозу печінки, коли її нормальні клітини замінюються жиром і вже не можуть виконувати свої функції.

В яких продуктах найбільше всього фруктози, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Уляни Вернер в Instagram.

У яких продуктах найбільше всього фруктози

Мед - 40.9 г/100 г
Фініки - 24.9 г/100 г
Виноград - 8.1 г/100 г
Червоні яблука - 5.9 г/100 г
Банани - 4.9 г/100 г
Фруктові соки - 4-10 г/100 г
Газовані солодкі напої - 3-7 г/100 г
Кавун - 3.4 г/100 г
Диня - 1.9 г/100 г

Дієтолог наголосила, що зараз якраз сезон, коли легко переїсти фрукти чи перепити солодких напоїв у спеку. Тому слідкуйте за кількістю того, що ви споживаєте.

Фруктоза є важливим складником нашої дієти, проте важливо контролювати споживання, особливо в чистому вигляді, оскільки великі кількості фруктози можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я, таких як надмірна вага, інсулінорезистентність і інші метаболічні проблеми.

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