Це той самий цукор. Список продуктів із високим вмістом фруктози

У яких продуктах найбільше всього фруктози

Мед - 40.9 г/100 г

Фініки - 24.9 г/100 г

Виноград - 8.1 г/100 г

Червоні яблука - 5.9 г/100 г

Банани - 4.9 г/100 г

Фруктові соки - 4-10 г/100 г

Газовані солодкі напої - 3-7 г/100 г

Кавун - 3.4 г/100 г

Диня - 1.9 г/100 г

Дієтолог наголосила, що зараз якраз сезон, коли легко переїсти фрукти чи перепити солодких напоїв у спеку. Тому слідкуйте за кількістю того, що ви споживаєте.

Фруктоза є важливим складником нашої дієти, проте важливо контролювати споживання, особливо в чистому вигляді, оскільки великі кількості фруктози можуть призвести до негативних наслідків для здоров'я, таких як надмірна вага, інсулінорезистентність і інші метаболічні проблеми.