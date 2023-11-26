"Це розв'яже поліції руки". Юрист розкритикував нововведення, які готують для українців

Що треба знати про нові штрафи за порушення комендантської години

"Депутати пропонують встановити штрафи для громадян - мінімальний 8 500 грн, а максимальний - 34 000 грн, а для бізнесу відповідно - 51 000 грн та 340 000 грн. Це при тому, що мінімальна зарплата складає 6700 грн, а 40% переселенців живуть виключно на виплати", - каже адвокат.

Також він додає, що якщо запровадять ці штрафи, то поліція зможе затримувати за порушення комендантської години, навіть якщо ви зможете підтвердити свою особу.

"Такі ініціативи несуть колосальні ризики та нівелюють принцип справедливості", - каже Сімутін.

Чому ці штрафи необґрунтовані

"Те, що вони непомірно величезні, необґрунтовані та несправедливі - це зрозуміло. Але як можна встановлювати штраф 340 000 грн для бізнесу за адміністративне порушення, коли за вчинення тяжкого злочину, а це до 10 років тюрми, максимальний штраф - це 425 000 грн? А за колабораційну діяльність - від 170 000 до 510 000 грн", - каже адвокат.

Він наголошує, що це нововведення розв'яже руки поліції. Вони отримають надповноваження і будуть затримувати без розбору та на будь-який час.

"Вони мають право затримувати тільки на 3 години, але де-факто затримуватимуть до ранку. Я згоден, що за порушення комендантської години має бути покарання, але виключно у вигляді справедливих адекватних штрафів. А ще я за надання людині можливості дійти додому, якщо та пред’явила документи, а не бути затриманою для ночівлі в каталажці або ТЦК", - говорить Сімутін.