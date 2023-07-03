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"Це російськомовне місто". У Києві прославився охоронець, який ненавидить все українське (відео)

У Києві засвітився "ватний" охоронець (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В одному з демократичних магазинів взуття Києва працює охоронець, який ненавидить усе українське.

Співробітника магазину показали на відео в одному із місцевих Telegram-каналів.

Деталі скандалу із охоронцем

Як виявилось, охоронець працює у магазині "Конфіскат", біля станції метро "Лісова", за адресою Академіка Кухаря, 8.

На опублікованому відео людина запитує, чи правда, що Київ - російськомовне місто, а охоронець це підтверджує. З чого починалася розмова - невідомо.

До речі, пізніше з'ясувалося, що охоронець сказав, що українська мова не його рідна, і ніхто не змусить на ній говорити. У магазині обіцяли розібратися.

Так, у коментарях українці написали, що охоронця треба терміново звільнити з посади.

  • Чи не Одеса єдина така. Рецедиви цієї хвороби по всій Україні.
  • А можна буде відео перевиховання побачити?
  • Вчора під Києвом репетували Лепса, сьогодні на мови вибачалися троє, якось так.
  • Палимо вату.
  • Дякую Дем'яни за роботу. Це я знімав це відео. Для розуміння він, навіть, у розмові з адміністратором сказавши, що українська мова не його рідна і його ніхто не змусить на ній спілкуватися, в магазині обіцяли розібратися, але ж я думаю, активісти доступніше пояснять особі, ніж магазин.

Нагадаємо, що в Одесі дві жінки накинулися на музикантів за пісні українською мовою.

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