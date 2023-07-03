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"Это русскоязычный город". В Киеве прославился охранник, ненавидящий все украинское (видео)

В Киеве засветился "ватный" охранник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В одном из демократичных магазинов обуви Киева работает охранник, ненавидящий все украинское.

Сотрудника магазина показали на видео в одном из местных Telegram-каналов.

Детали скандала с охранником

Как оказалось, охранник работает в магазине "Конфискат", возле станции метро "Лесная", по адресу Академика Кухаря, 8.

На опубликованном видео человек спрашивает, правда ли, что Киев - русскоязычный город, а охранник это подтверждает. С чего начинался разговор - неизвестно.

Кстати, позже выяснилось, что охранник сказал, что украинский язык не его родной, и никто не заставит его на нем говорить. В магазине обещали разобраться.

Так, в комментариях украинцы написали, что охранника нужно срочно уволить с должности.

  • Не Одеса єдина така. Рецедиви цієї хвороби по всій Україні.
  • А можно буде відео перевиховання побачити ?
  • Вчера под Киевом орали Лепса, сегодня на мови извинялись трое, как-то так.
  • Палимо вату.
  • Дякую Демʼяне за роботу. Це я знімав це відео. Для розуміння він навіть у розмові з адміністратором сказав, що українська мова не його рідна і його ніхто не змусить нею спілкуватись, в магазині обіцяли розібратися, але ж я думаю активісти доступніше пояснять особі, ніж магазин.

Напомним, что в Одессе две женщины набросились на музыкантов за песни на украинском языке.

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