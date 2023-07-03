"Это русскоязычный город". В Киеве прославился охранник, ненавидящий все украинское (видео)

В одном из демократичных магазинов обуви Киева работает охранник, ненавидящий все украинское.
Сотрудника магазина показали на видео в одном из местных Telegram-каналов.
Как оказалось, охранник работает в магазине "Конфискат", возле станции метро "Лесная", по адресу Академика Кухаря, 8.
На опубликованном видео человек спрашивает, правда ли, что Киев - русскоязычный город, а охранник это подтверждает. С чего начинался разговор - неизвестно.
Кстати, позже выяснилось, что охранник сказал, что украинский язык не его родной, и никто не заставит его на нем говорить. В магазине обещали разобраться.
Так, в комментариях украинцы написали, что охранника нужно срочно уволить с должности.
Напомним, что в Одессе две женщины набросились на музыкантов за песни на украинском языке.