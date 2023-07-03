"Это русскоязычный город". В Киеве прославился охранник, ненавидящий все украинское (видео)

В одном из демократичных магазинов обуви Киева работает охранник, ненавидящий все украинское.

Сотрудника магазина показали на видео в одном из местных Telegram-каналов.

Детали скандала с охранником

Как оказалось, охранник работает в магазине "Конфискат", возле станции метро "Лесная", по адресу Академика Кухаря, 8.

На опубликованном видео человек спрашивает, правда ли, что Киев - русскоязычный город, а охранник это подтверждает. С чего начинался разговор - неизвестно.

Кстати, позже выяснилось, что охранник сказал, что украинский язык не его родной, и никто не заставит его на нем говорить. В магазине обещали разобраться.

Так, в комментариях украинцы написали, что охранника нужно срочно уволить с должности.