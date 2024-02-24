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Це псує ваше життя. 9 речей, від яких відмовилися успішні люди

Як стати успішним (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

На вихідних багато хто або просто спить, або ж намагається встигнути зробити якомога більше. Втім, по-справжньому успішні люди знають, які 9 речей вони точне стануть робити, адже це псує життя.

Від чого потрібно відмовитися, аби стати успішним, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hack Spirit.

Що не роблять успішні люди

Звісно, йдеться не про суворі обмеження. Дійсно успішні люди знають, на що не хочуть витрачати свій час у вихідні. Адже можливість відпочити - це не про байдикування та саморуйнування. 

Які речі псують ваші вихідні та усе життя:

  • бездумне гортання стрічки у соцмережах - це не приносить користі й буквально "краде" ваш час
  • занадто довгий сон - якщо ви проспите увесь свій вихідний, ви банально нічого не встигнете та не відпочинете так, аби сил вистачило на увесь тиждень
  • ігнорування фізичних вправ - прогулянка, розминка, танці, йога - успішні люди знають, що спорт та активність напряму з'єднані з гарним настроєм, самодисципліною та щастям
  • відмова від догляду за собою - замість того, аби спати чи сидіти у соцмережах, спробуйте прочитати книгу, прийняти ванну або зробити щось корисне для здоров'я чи зовнішності
  • самокритика - так, не варто витрачати час на те, аби "гризти" себе за помилки, робіть висновки та рухайтеся далі, негатив лише руйнує вас з середини
  • відмова від стосунків - успішні люди тримають баланс та не віддають увесь свій час виключно роботі
  • доведення себе до перевтоми - вихідні мають приносити користь, але не варто братися за справи, якщо ви не відпочили
  • відсутність чіткого плану - заздалегідь плануйте усі справи та зробіть так, аби вихідні були насиченими й ви усе встигли, але без зайвої метушні. 

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