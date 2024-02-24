Це псує ваше життя. 9 речей, від яких відмовилися успішні люди

Що не роблять успішні люди

Звісно, йдеться не про суворі обмеження. Дійсно успішні люди знають, на що не хочуть витрачати свій час у вихідні. Адже можливість відпочити - це не про байдикування та саморуйнування.

Які речі псують ваші вихідні та усе життя: