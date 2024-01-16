Катерина Тишкевич зізналася, чи буде судитись з лікарнею, через яку стався сепсис

Чи буде подавати в суд

За словами артистки, вона не хоче когось конкретного звинувачувати. На її думку, це поширена проблема стану міських лікарень в Україні загалом.

Вона заявила, що стафілококова інфекція проникла в кров через катетер під час перебування в одеській психіатричній лікарні.

Однак, вона вирішила не звинувачувати лікарню чи медсестру, яка доглядала за нею.

"Я не хочу когось конкретного звинувачувати, бо не думаю, що це провина тієї медсестри, яка ставила мені катетер і погано обробила шкіру. Це загалом проблема стану наших міських лікарень. Це про зарплатні цих медсестер, які не вмотивовані робити роботу якісно. Це про нестачу фінансування і, можливо, нестачу антисептичних засобів", - розповіла знаменитість.

Також Тишкевич додала, що не висуватиме ніяких звинувачень колишній психотерапевтці, яка порадила їй звернутися за медичною допомогою і призначила антидепресант.

"Вона дуже гарний лікар, вона зробила мені багато добра. Я впевнена, що там була проведена певна робота з персоналом з цього приводу. Я в цьому впевнена. Надалі я можу бути спокійною, що це не повториться. Я знаю її, вона дуже сильна, дуже сувора, коли треба, з підлеглими", - наголосила зірка.

Що відомо про лікування акторки

Про проблеми зі здоров'ям Катерини Тишкевич стало відомо влітку 2022 року. Тоді вона заявляла, що бореться із нестерпними головними болями.

Діагностували акторці соматоморфний головний біль. Причина даної недуги спровокована порушенням біохімії мозку.

Відомо, що у грудні Катерина Тишкевич потрапила в реанімацію в одну із приватних лікарень Одеси. Що стало причиною сепсису тоді було невідомо.

Тоді її чоловік відкрив збір на лікування та подякував усім небайдужим за допомогу.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych/)