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"Це просто жах": Надя Дорофєєва разом з Кацуріним серйозно захворіла

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Вівторок 20 грудня 2022 13:00
"Це просто жах": Надя Дорофєєва разом з Кацуріним серйозно захворіла Надя Дорофєєва та Міша Кацурін захворіли (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що разом зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним серйозно захворіла.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Що сталось

Співачка розповіла, що їхні симптоми схожі на грип. У них піднялася висока температура, яку складно збити.

Також у них надто сильно болить голова, і біль не вщухає.

Виконавиця спочатку думала, що вони підхопили коронавірус. Однак, тест показав негативний результат.

"Так, ну ми приєдналися до всіх наших хворих друзів. Судячи зі всього, зараз епідемія грипу. Причому така, дуже потужна. Дуже висока температура", - написала Надя.

Також Дорофєєва закликала своїх фанатів бути обережними, берегти своє здоров'я та не хворіти.

"Так що, всім не хворіти, а то грип – це просто жах", - додала вона.

&quot;Це просто жах&quot;: Надя Дорофєєва разом з Кацуріним серйозно захворілаНадя Дорофєєва та Міша Кацурін захворіли (скрін)

&quot;Це просто жах&quot;: Надя Дорофєєва разом з Кацуріним серйозно захворіла&quot;Це просто жах&quot;: Надя Дорофєєва разом з Кацуріним серйозно захворілаНадя Дорофєєва та Міша Кацурін (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нещодавно Дорофєєва та Кацурін показували показували зворушливе відео про їхній роман.

Також ми писали, що Даша Кацуріна зізналася, що забрала чоловіка з сім'ї.

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Надя Дорофеєва Міша Кацурін