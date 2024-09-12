"Це пропаганда ліні": відома співачка жорстко висловилася на адресу alyona alyona та солістки KAZKA

Українська співачка та зірка Playboy СолоХа, яка минулого року вдруге стала мамою, розкритикувала бодіпозитив і "наїхала" на солістку популярного гурту KAZKA та репершу alyona alyona.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артистки для OBOZ.LIFE.
Так, на запитання журналіста, як вона ставиться до такої течії, як бодіпозитив, СолоХа відповіла, що "ніяк".
"Ніяк. Дуже погано. На мій погляд, це пропаганда нездорового способу життя, це пропаганда ліні. І я за те, щоб у нас були здорові люди. А а в тілі, де зайвих 50, 70, а то й 100 кілограмів, не може бути здоров'я", - зазначила знаменитість.
Далі вона згадала у своєму висловлюванні солістку гурту KAZKA і репершу alyona alyona, натякнувши на їх параметри та вагу.
"Щоб не говорили дівчата, і Kazka, і alyona alyona, що їм комфортно в цьому тілі, що вони здорові, що у них хороші аналізи. Я впевнена, що вони не хороші", - категорично заявила СолоХа.
Олександра Зарицька (фото: instagram.com/kazka.band)
На думку найбільш спортивної співачки України, схуднення хоча б на 3-4 кг допоможе "легше жити, легше ходити, легше танцювати, легше дихати".
На відео цей момент можна подивитися з 17:50.
Справжнє ім'я співачки - Тереза Балашова, вона також виступала під творчим псевдонімом Тереза Франк.
У 2006 році здобула перемогу на фестивалі "Весняна хвиля". В 2010-му стала лауреатом премії "Кришталевий мікрофон".
2011 року активно співпрацювала з телеканалом "ОTV", вела на ньому популярне шоу "Модна правда". Крім того, була автором окремої постійної рубрики "Зоряні батьки в гостях у Терези Франк" у журналі "Мама-інфо".
Свій творчий сценічний образ співачка змінила наприкінці 2015 року, перетворившись із Терези Франк на СолоХу на вимогу свого продюсера Володимира Бебешка.
Співачка встигла записати понад 20 композицій, а також зняти кілька кліпів, найяскравіші з яких на пісні "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" та "Бліднесенька".
Виховує двох доньок. У своєму блозі активно пропагує спорт.