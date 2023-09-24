Це правило для водіїв запрацює вже через тиждень. Не забудьте!

Чого повинні дотримуватись водії

З 1 жовтня по 1 травня українські водії повинні завжди включати ближнє світло фар поза населеними пунктами в осінньо-зимовий період. Таким чином, транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості і короткого світлового дня.

"На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар", - йдеться у правилах дорожнього руху.

Також в умовах поганої видимості на транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв.

У літній період дні довші, тому це правило не діє. Тобто їзда трасою без ближнього світла фар вдень дозволена до 1 жовтня і штраф не загрожує.

Що варто зробити

Для більшої безпеки на дорозі водіям рекомендують: