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Це правило для водіїв запрацює вже через тиждень. Не забудьте!

В Україні з 1 жовтня буде діяти важливе правило для водіїв (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні з 1 жовтня буде діяти важливе правило для всіх автомобілістів. Зокрема, правило стосується про денні ходові вогні поза населеними пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пункт 9.8 правил дорожнього руху.

Чого повинні дотримуватись водії

З 1 жовтня по 1 травня українські водії повинні завжди включати ближнє світло фар поза населеними пунктами в осінньо-зимовий період. Таким чином, транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості і короткого світлового дня.

"На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар", - йдеться у правилах дорожнього руху.

Також в умовах поганої видимості на транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв.

У літній період дні довші, тому це правило не діє. Тобто їзда трасою без ближнього світла фар вдень дозволена до 1 жовтня і штраф не загрожує.

Що варто зробити

Для більшої безпеки на дорозі водіям рекомендують:

  • збільшити дистанцію, адже навіть невеликі опади можуть зробити дорогу слизькою і, відповідно, збільшити ваш гальмівний шлях
  • триматися правого краю дороги - в умовах поганої видимості водії можуть виїжджати на середину дороги, тому це може створити аварійну ситуацію
  • увімкнути обігрів скла - стежити за тим, щоб на лобовому склі не збиралася волога. Також встановити таку швидкість склоочисників, яка забезпечить найкращу видимість
  • дотримуватися безпечної швидкості, адже перевищення на мокрій дорозі може призвести до втрати контролю над транспортним засобом
  • уникати небезпечних маневрів та передусім обгону
  • якщо видимість на дорозі погіршилась - потрібно з’їхати на узбіччя й залишити увімкненими габарити та фари, щоб перечекати негоду

 

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