Це повсякденне заняття прив’язує дітей до батьків на все життя

Існує одне спільне заняття, яке привʼязує дітей до батьків на все життя. Мова йде про читання. Зокрема, такий ритуал допомагає зміцнити стосунки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Your tango .

Чим корисне читання

Психотерапевтка та тренерка зі стосунків Джулі Найз розповіла, що читання допомагає зміцнити стосунки дітей ба батьків, додає віру в себе та покращує емоційний інтелект.

За словами експерта, коли батьки читають дітям щодня, то вони будуть отримувати любов та увагу через таку турботу і навчаться цінувати ці навички у майбутньому.

Також Найз зазначила, що саме таке проведення часу сприяє зміцненню родинного звʼязку, адже малюк почувається в центрі уваги, на відміну від простої розмови.

"Усі про це говорять. Здебільшого забагато, і про себе чи про проблеми. Хто тобі читає? Тільки хтось глибоко пов’язаний з тобою, хто дуже піклується про тебе", - каже психотерапевтка.

Які навички розвиваються

Фахівець додала, що через магію, таємницю, драму, гострі відчуття і навчання, які часто розкриваються у літературних творах, діти тренують свою уяву та мозок. У майбутньому це допомагає їм повірити у свої сили та розвивати їх.

До того ж Джулі Найз додала, що для того, щоб розвивати у своїх дітей впевненість, особисту силу, проникливість, розуміння, компетентність, врівноваженість та сміливість, потрібно разом з ними читати. Варто робити це якомога частіше.

Дитина відчуватиме любов і повагу до батьків, коли дорослі проводять з ними свій дорогоцінний час. Також читання формує повагу, і в майбутньому диті зможуть почуватися безпечно та впевнено у світі.

Людям, які багато читають, легше навчатися. Інтелектуальна діяльність, зокрема читання, позитивно впливає на клітини мозку. Навичка отримувати інформацію з друкованого тексту стовідсотково знадобиться в школі. Учні, яким багато читали у дошкільному дитинстві, мають більше шансів успішно вчитися.

Книги також допомагають заспокоїтися та зняти напругу. Кожен з нас сьогодні шукає свої інструменти для зняття стресу та розслаблення. Читання - один з найдієвіших. Увага переключається з тривожних подій у реальності на захопливі казкові сюжети, які обов’язково добре закінчуються.