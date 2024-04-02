Це потрібно знати кожному. Українцям розповіли, як надійно захистити свої месенджери й акаунти

Двоетапна автентифікація

Згідно з інформацією урядової команди, в Україні було розроблено інструкцію щодо встановлення двоетапної автентифікації - 2FA - для деяких месенджерів та інформаційних систем, зокрема:

Telegram

Signal

WhatsApp

Viber

Ukrnet (необхідно встановити додаток-аутентифікатор)

Google (необхідно встановити додаток-аутентифікатор)

Facebook (необхідно встановити додаток-аутентифікатор)

Пароль або USB-пристрій

Другим фактором захисту, за словами експертів, може бути:

додатково придуманий пароль (PIN) - одноразовий код, який генерується у відповідному додатку (Google Authenticator, Microsoft Authenticator)

USB-пристрій (апаратний ключ, токен) на кшталт Yubikey

"При цьому, використання одноразових кодів у SMS як основного засобу 2FA не рекомендується", - уточнили спеціалісти.

Для чого потрібен такий захист

У CERT-UA пояснили, що у випадку викрадення (компрометації) логіну та паролю третім особам буде складніше отримати доступ до облікового запису, адже вони не знатимуть додаткового паролю і/або не зможуть згенерувати одноразовий код.

"Натомість, ви отримаєте сповіщення про спробу отримання доступу до вашого акаунту, що сигналізуватиме про витік і необхідність зміни логіну та паролю", - додали в урядовій команді.

Наголошується, що так звана "двохфакторка" є:

запорукою збереження конфіденційності ваших даних

додатковим бар'єром для шахраїв, що намагатимуться викрасти обліковий запис чи ініціювати збір коштів від вашого імені

Оскільки доволі часто публічні поштові сервіси використовуються як основний "корпоративний" засіб електронного листування, у CERT-UA просять "керівників та осіб, які забезпечують виконання обов'язків з кіберзахисту, проконтролювати здійснення відповідних налаштувань".

Що станеться, якщо ви втратите телефон

Експерти наголошують: якщо ви втратите телефон із додатоком-аутентифікатором, це може призвести до неможливості отримати доступ до відповідного акаунту.

"У зв'язку з цим, під час налаштування 2FA з використанням додатка - додатково генеруйте коди для відновлення доступу і/або зазначайте альтернативний номер телефону чи адресу електронної пошти", - пояснили українцям.

Захист месенджерів й акаунтів - інструкція

Налаштування 2FA в Telegram (iOS)

2FA в Telegram для iOS (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Telegram (Android)

2FA в Telegram для Android (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Signal

2FA в Signal (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA у WhatsApp (iOS)

2FA у WhatsApp для iOS (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA у WhatsApp (Android)

2FA у WhatsApp для Android (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA у Viber

2FA у Viber (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Ukrnet

2FA в Ukrnet (інфографіка: cert.gov.ua)

Встановлення та використання Google Authenticator

Google Authenticator (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Google

2FA в Google (інфографіка: cert.gov.ua)

Налаштування 2FA в Facebook

2FA в Facebook (інфографіка: cert.gov.ua)