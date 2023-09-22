За це не потрібно платити: українцям розвіяли міф про певний вид допомоги

В Україні виник міф про паліативну допомогу. А саме іноді рідних пацієнта можуть переконувати, що ніби паліативна допомога не в лікарні, а вдома у пацієнта - платна. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram .

Що варто знати

Паліативна допомога в Україні покривається "Програмою медичних гарантій". Тож допомогу важкохворій людині за місцем її перебування надають заклади, які уклали договір з НСЗУ за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям".

Знайти такі лікарні можна на сайт НСЗ у розділі "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій". Виберіть у фільтрах потрібну область, а в "Групі послуг" - необхідний пакет.

Мультидисциплінарна команда фахівців приїздить до пацієнта не рідше одного разу на місяць. А також зв'язується за допомогою засобів телекомунікації не менше одного разу на тиждень.

Важливо, щоб отримати мобільну паліативну допомогу безоплатно, потрібно мати електронне направлення від лікаря.

Як безкоштовно отримати ліки

Паліативні хворі можуть отримувати знеболювальні ліки безкоштовно або з невеликою доплатою.

Паліативні пацієнти - це люди з важкими, часто невиліковними захворюваннями, що потребують знеболення. Наприклад, онкологія в III-IV стадії, ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз у пізній стадії, серцево-судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання.

Отримати знеболювальні за програмою реімбурсації зможуть пацієнти, яким встановлений основний діагноз, паліативний статус та діагноз хронічний біль.

Щоб отримати знеболювальні для паліативних хворих, необхідно:

звернутися до сімейного або лікаря, щоб отримати електронний рецепт

завітати до будь-якої аптеки, що має договір із НСЗУ за напрямом "Опіоїдні анальгетики", і надати працівнику аптеки е-рецепт у вигляді 16-значного номера та код підтвердження

обрати із запропонованих працівником аптеки наявних препаратів, вартість яких відшкодовується

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.