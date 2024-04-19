За це не потрібно платити: українкам розвіяли поширений міф

Що потрібно знати

Мамографію включено до пріоритетних послуг у Програмі медичних гарантій.

Тому за наявності електронного направлення від сімейного лікаря чи вузького фахівця, обстеження є безоплатним у тих закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Мамографія".

Зокрема, пацієнткам гарантується:

консультація лікаря

дослідження молочних залоз

аналіз і опис результатів

надання результатів обстеження на плівці або запис на цифровий носій пацієнтки (за бажанням)

Отже, надання результатів обстеження на плівці або запис на цифровий носій пацієнтки є безоплатним.

Також це стосується будь-якого обстеження з ранньої діагностики онкозахворювань: бронхоскопії, цистоскопії, колоноскопії, гістероскопії або езофагогастродуоденоскопії.

Пацієнти якого віку можуть зробити мамографію безкоштовно

Існує думка, що ніби Програма медичних гарантій покриває мамографію лише для жінок після 40 років. Це не так.

Зазвичай мамографію грудних залоз призначають жінкам після 40 років. Але, якщо пацієнтка не досягла зазначеного віку, а лікар вбачає потребу в обстеженні молочних залоз, то він створює електронне направлення.

Пацієнтка з направленням може зробити мамографію безоплатно в тих медичних закладах, які надають послуги за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

Перед тим, як йти на діагностику, потрібно зателефонувати й уточнити, чи є в закладі необхідне обладнання та лікар-рентгенолог.