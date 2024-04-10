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Чи безоплатна анестезія при операціях: українцям розставили крапки над "і"

Середа 10 квітня 2024 09:18
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Чи безоплатна анестезія при операціях: українцям розставили крапки над "і" Фото: Чи безоплатна анестезія при операціях
Автор: Людмила Жукова

Питання, чи безоплатна анестезія при операціях, хвилює багатьох пацієнтів в Україні та їх рідних.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на НСЗУ.

Чи безкоштовна анестезія при операціях

Незалежно від того, планова це операція чи ургентна, анестезіологічне забезпечення є безоплатним. Це саме стосується і передопераційного огляду анестезіологом перед втручанням.

Анестезіологічне забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних і хірургічних втручань передбачено пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

Своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності - процедурна седація на всіх етапах діагностики та лікування передбачено пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Зверніть увагу, за умовами договору лікарня має забезпечити пацієнта тими лікарськими засобами (зокрема, і засобами анестезії), які визначені Національним переліком основних лікарських засобів.

А також тими, постачання яких відбувається за державні кошти: шляхом централізованих закупівель МОЗ чи за рахунок інших програм.

Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування включено у пакети:

  • Стоматологічна допомога дорослим та дітям
  • Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій
  • Медична допомога при гострому мозковому інсульті
  • Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
  • Стаціонарна психіатрична допомога
  • Стаціонарна паліативна допомога
  • Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах

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