Чи безоплатна анестезія при операціях: українцям розставили крапки над "і"
Питання, чи безоплатна анестезія при операціях, хвилює багатьох пацієнтів в Україні та їх рідних.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на НСЗУ.
Чи безкоштовна анестезія при операціях
Незалежно від того, планова це операція чи ургентна, анестезіологічне забезпечення є безоплатним. Це саме стосується і передопераційного огляду анестезіологом перед втручанням.
Анестезіологічне забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних і хірургічних втручань передбачено пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".
Своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності - процедурна седація на всіх етапах діагностики та лікування передбачено пакетом "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах".
Зверніть увагу, за умовами договору лікарня має забезпечити пацієнта тими лікарськими засобами (зокрема, і засобами анестезії), які визначені Національним переліком основних лікарських засобів.
А також тими, постачання яких відбувається за державні кошти: шляхом централізованих закупівель МОЗ чи за рахунок інших програм.
Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування включено у пакети:
- Стоматологічна допомога дорослим та дітям
- Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій
- Медична допомога при гострому мозковому інсульті
- Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
- Стаціонарна психіатрична допомога
- Стаціонарна паліативна допомога
- Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах
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