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Це поширене ім'я найбільш за все неправильно вимовляють у всьому світі

Фото: Яке ім'я більш за все неправильно вимовляють у світі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У світі, де знаменитості називають своїх дітей Техно Механікус, вже нікого і нічим не здивуєш. Але є одне ім'я, яке найчастіше неправильно вимовляють, а воно насправді досить просте.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Metro.

Яке ім'я найчастіше неправильно вимовляють у світі

Йдеться про ім'я хлопчика, яке популярне у Британії та Ірландії, показало нове дослідження.

Йдеться про ім'я Sean, яке вимовляється правильно як Шон. Але не всі про це знають і перекручують його.

Біблійне ім'я має ірландське походження й означає "Бог милостивий" або "дар від Бога".

У дослідженні WordFinderX було проаналізовано дані Forvo, веб-сайту, який вчить людей вимовляти слова.

Як вимовляється це ім'я люди запитували понад мільйон разів. За ним було трохи складніше баскське ім'я Xuxa (вимовляється як "Шу-Ша"), яке було введено на сайт 802 тисячі разів.

Однак у топ-20 входять інші поширені британські імена: Енн, Девід і  навіть Вікторія. Дивно, але багато хто не знає, як вони вимовляються.

Ці імена неправильно вимовляють у світі (Скріншот з metro.uk)

 

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