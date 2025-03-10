Це гірше за плісняву! Чим небезпечний рожевий слиз у ванній та як його видалити

Наскільки небезпечний рожевий слиз

Вперше цю бактерію зафіксували ще в 1819 році, коли в італійській Падуї полента почервоніла, ніби була просякнута кров’ю. Виявилося, що причиною такого явища стала саме ця бактерія, названа фармацевтом Бартоломео Біцціо.

Вона здатна швидко поширюватися, утворюючи біоплівку, яка допомагає їй закріплюватися на поверхнях. Завдяки яскравому забарвленню Serratia marcescens легко впізнати, але це ще не означає, що її просто позбутися.

Для людей із міцним імунітетом контакт із Serratia marcescens зазвичай не становить загрози. Вона не є типовим збудником захворювань, але в деяких випадках може викликати інфекції дихальних шляхів, сечовивідної системи та навіть зараження крові.

Особливо вона небезпечна для ослаблених людей, наприклад, пацієнтів у лікарнях, оскільки здатна колонізувати медичні пристрої, зокрема катетери. Завдяки утворенню біоплівки бактерія може протистояти імунній системі та навіть антибіотикам, що ускладнює її лікування.

У лікарнях були зафіксовані спалахи інфекцій через забруднені дозатори мила. Саме тому важливо вчасно виявляти та ліквідовувати рожевий слиз у вологих приміщеннях.

Як позбутися рожевого наліта у ванній?

Щоб очистити ванну від рожевої бактерії, приготуйте розчин з рівних частин білого оцту та води. Нанесіть його на уражені ділянки, залиште на 10 хвилин, а потім добре протріть і змийте.

Цей метод ефективно знищує бактерії та запобігає їх повторній появі. Проте ще важливішою є профілактика: Serratia marcescens любить вологість, тому після прийняття душу відкривайте вікно або вмикайте витяжку. Регулярно очищуйте поверхні від мильних залишків, особливо навколо змішувачів і душових шторок.

Висока вологість може сприяти розвитку не лише Serratia marcescens, а й інших небезпечних мікроорганізмів, тому хороша вентиляція - ключ до чистоти та здоров’я вашої ванної кімнати.

Важливо не тільки видалити рожевий наліт, але й запобігти його появі (фото: Freepik.com)

Як запобігти повторній появі рожевого слизу?

Навіть після ретельного очищення Serratia marcescens може повернутися, якщо не створити несприятливі для неї умови. Найважливіше - зменшити рівень вологості у ванній кімнаті за допомогою регулярного провітрювання або використання осушувачів повітря.

Варто також змінити звичку зберігати вологі губки та рушники у ванній - вони можуть стати ідеальним середовищем для бактерій. Щоб не залишати Serratia marcescens шансів на виживання, рекомендується хоча б раз на тиждень обробляти поверхні антибактеріальними засобами або розчином оцту.

Додатково можна використовувати харчову соду: її дрібні часточки допомагають ретельніше видаляти залишки біоплівки. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете підтримувати ванну кімнату в чистоті та запобігти повторній появі небажаних гостей.

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