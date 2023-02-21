"Це особливі емоції": Оля Полякова розчулила фото зі скаліченими воїнами

"Це особливі емоції коли ти зустрічаєшся з військовими, особливо пораненими, ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни. І це завжди такі відчуття великої дяки, гордості за їхню сміливість. Вони веселі, натхненні. Навіть, якщо втратили кінцівку, все одно вони мають всередині стрижень. Це сильні люди. Головне зараз їх протезувати та реабілітувати", - ділиться враженнями від зустрічі Оля.

Оля Полякова з пораненими українськими воїнами (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Додамо, що співачка була одним з амбасадорів UNBROKEN Ukraine. Полякова разом з благодійною платформою dobro.ua ще минулого року запустила проєкт "Разом нас мільйони", метою якого був збір одного мільйону гривень на біонічні протези для українців, які постраждали від війни.

Але заплановану суму вдалося перевищити. Зібрано було майже два з половиною мільйони гривень.

Зараз збір коштів на допомогу скаліченим військовим триває і кожен з нас може долучитися до благодійної справи. Варто лише зайти за цим посиланням і натиснути "Підтримати".