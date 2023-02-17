Оля Полякова вразила маніфестом сильної українки: про що йде мова
Оля Полякова порадувала шанувальників і шанувальниць новою піснею про сильних українських жінок, які знаходять у собі сили радіти життю навіть у час війни, коли росіяни обстрілюють мирні міста.
Композиція "Танцюю, як в останній раз", як і останні роботи співачки, - українською.
За словами Полякової, її нова пісня "водночас сумна і надихаюча".
"Ця пісня з вірою та надією на те, що завтрашній день буде ліпшим, аніж сьогодні, а сьогодні треба жити та вірити в краще", - коментує Оля.
Трек "Танцюю, як в останній раз" сподобався підписникам співачки, які лишають схвальні відгуки.
- Дуже гарно українською співаєте
- Неймовірна пісня! До мурах
- Супер, пісня про всіх нас! Дякуємо
- Як влучно співаєте про всіх нас, жінок, сьогодні...
Додамо, що 8 березня Полякова презентує нову концертну програму, куди увійдуть лише україномовні пісні: "Танцюю, як в останній раз", "Все буде добре, Оля", "Чарівні очі", "Королева ночі", "Долечка" та інші.
До речі, днями на концерті Олі Полякової в Буковелі зірка розіграла цікавий лот - вечерю із собою. Коштувало поїсти з зіркою три тисячі євро.
Такі гроші за вечерю з Поляковою заплатила молода пара - Юлія і Сергій. Таким чином ці люди оплатили два дрони для 72-гої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
"Класний вечір, добра справа", - написала Полякова.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова зізналася, що бере з чоловіком різні номери у готелі.