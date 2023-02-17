Оля Полякова вразила маніфестом сильної українки: про що йде мова

Оля Полякова порадувала шанувальників і шанувальниць новою піснею про сильних українських жінок, які знаходять у собі сили радіти життю навіть у час війни, коли росіяни обстрілюють мирні міста.

Композиція "Танцюю, як в останній раз", як і останні роботи співачки, - українською.

За словами Полякової, її нова пісня "водночас сумна і надихаюча".

"Ця пісня з вірою та надією на те, що завтрашній день буде ліпшим, аніж сьогодні, а сьогодні треба жити та вірити в краще", - коментує Оля.

Трек "Танцюю, як в останній раз" сподобався підписникам співачки, які лишають схвальні відгуки.

Дуже гарно українською співаєте

Неймовірна пісня! До мурах

Супер, пісня про всіх нас! Дякуємо

Як влучно співаєте про всіх нас, жінок, сьогодні...

Додамо, що 8 березня Полякова презентує нову концертну програму, куди увійдуть лише україномовні пісні: "Танцюю, як в останній раз", "Все буде добре, Оля", "Чарівні очі", "Королева ночі", "Долечка" та інші.

До речі, днями на концерті Олі Полякової в Буковелі зірка розіграла цікавий лот - вечерю із собою. Коштувало поїсти з зіркою три тисячі євро.

Такі гроші за вечерю з Поляковою заплатила молода пара - Юлія і Сергій. Таким чином ці люди оплатили два дрони для 72-гої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

"Класний вечір, добра справа", - написала Полякова.