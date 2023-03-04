Це не окремий діагноз. Сімейний лікар пояснив причини тахікардії
Перебої в роботі серця – одна з найчастіших скарг на прийомі у сімейного лікаря. Зазвичай відчуття перебоїв викликають такі порушення серцевого ритму, як тахікардія та брадикардія.
Що це таке і чим вони відрізняються, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Що таке тахікардія
Тахікардією називають прискорення частоти серцевих скорочень (пульсу) вище 100 ударів за хвилину. Норма пульсу – 60-100 ударів на хвилину.
Причини тахікардії
- хвилювання, переживання чи будь-яка гостра реакція на стрес;
- фізичні навантаження;
- зловживання кофеїновмісними напоями (чай, кава, кола, енергетики);
- підвищення функції щитовидної залози;
- ішемічна хвороба серця;
- хронічний алкоголізм;
- анемія (низький рівень гемоглобіну у крові);
- кардіоміопатії;
- вади серця (вроджені та набуті).
- міокардит (запалення серця).
Що таке брадикардія
Брадикардія – це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину.
Коли виникає брадикардія
- фізіологічна брадикардія у професійних спортсменів (організм адаптується до постійних навантажень та зменшує частоту скорочень серця для економії енергії);
- ішемічна хвороба серця;
- вади серця;
- зниження функції щитовидної залози;
- передозування деякими ліками, зокрема бета-блокаторами (бісопролол, метопролол, карведилол тощо).
"Як бачимо, тахи- та брадикардія – це не окремі діагнози, а лише симптоми певних захворювань серця або інших органів та систем, тому слід періодично стежити за своїм пульсом. У багатьох українців є автоматичний тонометр, пульсоксиметр або смарт-годинник, що дозволяє виміряти пульс без візиту до лікаря. За значних відхилень пульсу від норми відразу звертайтеся до лікаря", - порадив лікар.
Нагадаємо, що ці безалкогольні напої підвищують ризик серцевих хвороб.
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