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Це не окремий діагноз. Сімейний лікар пояснив причини тахікардії

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Субота 04 березня 2023 08:17
Це не окремий діагноз. Сімейний лікар пояснив причини тахікардії Фото: Чому виникає тахікардія (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Перебої в роботі серця – одна з найчастіших скарг на прийомі у сімейного лікаря. Зазвичай відчуття перебоїв викликають такі порушення серцевого ритму, як тахікардія та брадикардія.

Що це таке і чим вони відрізняються, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Що таке тахікардія

Тахікардією називають прискорення частоти серцевих скорочень (пульсу) вище 100 ударів за хвилину. Норма пульсу – 60-100 ударів на хвилину.

Причини тахікардії

  • хвилювання, переживання чи будь-яка гостра реакція на стрес;
  • фізичні навантаження;
  • зловживання кофеїновмісними напоями (чай, кава, кола, енергетики);
  • підвищення функції щитовидної залози;
  • ішемічна хвороба серця;
  • хронічний алкоголізм;
  • анемія (низький рівень гемоглобіну у крові);
  • кардіоміопатії;
  • вади серця (вроджені та набуті).
  • міокардит (запалення серця).

Що таке брадикардія

Брадикардія – це зниження частоти серцевих скорочень нижче 60 ударів за хвилину.

Коли виникає брадикардія

  • фізіологічна брадикардія у професійних спортсменів (організм адаптується до постійних навантажень та зменшує частоту скорочень серця для економії енергії);
  • ішемічна хвороба серця;
  • вади серця;
  • зниження функції щитовидної залози;
  • передозування деякими ліками, зокрема бета-блокаторами (бісопролол, метопролол, карведилол тощо).

"Як бачимо, тахи- та брадикардія – це не окремі діагнози, а лише симптоми певних захворювань серця або інших органів та систем, тому слід періодично стежити за своїм пульсом. У багатьох українців є автоматичний тонометр, пульсоксиметр або смарт-годинник, що дозволяє виміряти пульс без візиту до лікаря. За значних відхилень пульсу від норми відразу звертайтеся до лікаря", - порадив лікар.

Нагадаємо, що ці безалкогольні напої підвищують ризик серцевих хвороб.

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серце кардіолог