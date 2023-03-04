Это не отдельный диагноз. Семейный врач объяснил причины тахикардии
Перебои в работе сердца – одна из частых жалоб на приеме у семейного врача. Обычно ощущение перебоев вызывают такие нарушения сердечного ритма, как тахикардия и брадикардия.
Что это такое и чем они отличаются, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Что такое тахикардия
Тахикардией называют ускорение частоты сердечных сокращений (пульса) выше 100 ударов в минуту. Норма пульса - 60-100 ударов в минуту.
Причины тахикардии
- волнение, переживание или любая острая реакция на стресс;
- физические нагрузки;
- злоупотребление кофеиносодержащими напитками (чай, кофе, кола, энергетики);
- повышение функции щитовидной железы;
- ишемическая болезнь сердца;
- хронический алкоголизм;
- анемия (низкий уровень гемоглобина в крови);
- кардиомиопатии;
- пороки сердца (врожденные и приобретенные).
- миокардит (воспаление сердца).
Что такое брадикардия
Брадикардия - это снижение частоты сердечных сокращений ниже 60 ударов в минуту.
Когда возникает брадикардия
- физиологическая брадикардия у профессиональных спортсменов (организм адаптируется к постоянным нагрузкам и уменьшает частоту сокращений сердца для экономии энергии);
- ишемическая болезнь сердца;
- пороки сердца;
- снижение функции щитовидной железы;
- передозировка некоторыми лекарствами, в частности, бета-блокаторами (бисопролол, метопролол, карведилол и т.д.).
"Как видим, тахи- и брадикардия – это не отдельные диагнозы, а только симптомы определенных заболеваний сердца или других органов и систем, поэтому следует периодически следить за своим пульсом. У многих украинцев есть автоматический тонометр, пульсоксиметр или смарт-часы, позволяющие измерить пульс без визита к врачу. При значительных отклонениях пульса от нормы сразу обращайтесь к врачу", - посоветовал доктор.
Напомним, что эти безалкогольные напитки увеличивают риск сердечных болезней.
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