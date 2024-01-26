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"Це огидно". Кравець потрапила у скандал через білизну для військовослужбовиць

Мережа лютує через рекламу з Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Поліна Іваненко

Ведуча Олена Кравець потрапила у новий скандал. Її захейтили у мережі через рекламну кампанію для бренду brabrabra, який спільно з "Жіночим ветеранським рухом" випустив білизну для військовослужбовиць.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис brabrabra в Instagram розповідає, чому участь Кравець у такій кампанії обурила українців.

Скандал навколо Кравець - з чого усе почалося

Днями бренд жіночої білизни представив нову кампанію "Одна за одну". Вона, як вказано в описі, має забезпечити "якісними комплектами захисниць та актуалізувати важливість теми комфортної білизни для жінок на передовій".

"Білизна для захисниць суттєво відрізняється від звичайної та має знімні вкладиші в чашках, подвійний шар тканини попереду для додаткового ущільнення і захисту, забезпечує циркуляцію повітря, відведення вологи назовні", - повідомляється на сторінці бренду.

А для рекламного допису була обрана Кравець. Вона розповіла, що жінки на фронті говорять про білизну та які мають побажання.

Кравець потрапила у новий скандал (скріншот)

Чому лютує мережа

У коментарях з'явилося чимало критики. Українці вважають, що для реклами білизни мали б обрати жінку, яка служить на фронті або ж більш дотична до військових. Окрім цього, мережа нагадала про скандал навколо того, що Кравець, за інформацією Prozorro, могла отримати понад 27 мільйонів гривень з держбюджету на створення свого шоу "Тихий вечір". 

Юзери не приховують обурення та пишуть:

  • "Іншої жінки з броніком у вас не знайшлось? Кравець прям на передовій його носила?"
  • "Кравець? Ви з якої планети? Мене як військову обурює чергове лобіювання абсолютно аморальної, безпринципної істоти"
  • "Серйозно? Щось перехотілось у вас хоч щось купувати"
  • "Це вищого ґатунку цинізм і кретинізм до кампанії по допомозі військовим залучити актрисульку "95 Кварталу", яка отримала 27 млн на кіношний шлак"
  • "Це просто огидно, це не маркетингова акція - це дно! Ми, всі українці, доклали стільки зусиль, щоб закрити це л*йно-шоу Кравець за бюджетні кошти! І ось тепер це обличчя жінки в тилу?! Є багато жінок-військовослужбовиць та жінок, які чекають на чоловіків з фронту!".
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