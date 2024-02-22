Це неправда: українцям розвіяли поширений міф про е-направлення, у який всі вірять

В Україні з е-направлення можна звернутися до лікарів. Існує думка, що нібито за е-направленням медичну послугу можна отримати безоплатно лише в певному закладі. Однак, це не так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку Національної служби здоров'я.
Е-направлення лікар виписує на конкретну медичну послугу, а не в конкретну лікарню. За е-направленням послуга буде безоплатною в будь-якому медзакладі, який має договір із НСЗУ за відповідним пакетом.
Наприклад, якщо мова про аналізи або консультацію вузького фахівця, то з е-направленням пацієнт може звернутись до будь-якої лікарні будь-якої форми власності.
Головне - лікарня надає послуги за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та має відповідне обладнання чи фахівця.
Якщо мова про послуги з реабілітації, то з е-направленням можна обрати будь-яку лікарню, яка має договір за пакетами "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах" чи "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".
Думка про те, нібито сімейний лікар має виписати електронне направлення на всі аналізи, які бажає пацієнт, є хибною. Лікар призначає аналізи пацієнтам. Не навпаки.
Зокрема, аналізи, які потрібні для діагностики та визначення схеми лікування, є складовою медичних послуг.
Також аналізи є безоплатними для пацієнтів. За кожним медичним пакетом передбачено певний перелік, відповідно до специфіки надання меддопомоги.
Головна умова для безоплатних аналізів, якщо пацієнт не лікується в стаціонарі, - це направлення. А якщо пацієнт лікується в умовах стаціонару, то всі необхідні аналізи передбачені відповідними пакетами надання допомоги і мають бути зроблені безпосередньо в лікарні.
Е-направлення виписує лікуючий лікар - або лікар первинної ланки, або вузький спеціаліст, і тільки якщо це потрібно для встановлення діагнозу або призначення лікування. Пацієнт не може вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.
Раніше ми повідомляли, до яких лікарів можна потрапити без направлення.
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