Українцям розповіли, до яких лікарів можна потрапити без направлення
Деякі пацієнти в Україні вважають, що консультацію будь-якого лікаря можна отримати виключно за електронним спрямуванням. Але це не так.
Які фахівці приймають без направлення, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Національну службу здоров'я у Telegram.
Що потрібно знати про лікарів в Україні
Зазвичай, електронне направлення є умовою отримання пацієнтом безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців, або інструментальних обстежень та аналізів, або послуг з реабілітації тощо.
Але є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців можна звернутись безпосередньо і НСЗУ сплатить такий візит за пацієнта.
Направлення не потрібно до таких лікарів:
- акушер-гінеколог;
- психіатр;
- нарколог;
- стоматолог;
- педіатр;
- фтизіатр;
- лікар, у якого пацієнт або пацієнтка з хронічним захворюванням перебуває під наглядом
Що робити, якщо у вас вимагають направлення
Якщо вас не записують до будь-якого з цих лікарів і вимагають е-направлення, зверніться до керівника медичного закладу з роз'яснення. Також ви завжди можете зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, щоб дізнатися про свої права та порядок дій.
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