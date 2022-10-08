"Це нелюди": українка розповіла про сім місяців життя в окупації

За словами жінки, її діти зараз знаходяться в Херсоні. З квітня місцеві через обстріли живуть без електрики та води.

"Там якась 25-ка, яка дуже дорого коштує, то нам її ніхто не ремонтував. Ось тільки вчора після звільнення до нас приїхали начальники з області, то сказали, що до холодів постараються щось зробити. Гроші треба знайти, щоб аж із Кривого Рогу ту лінію тягти", - розповіла вона.

Світлана зазначила, що окупанти знищили все та порозставляли розтяжки. Тому тепер місцеві навіть бояться ходити по селі.

"Це нелюди, гірші від фашистів. Все замінували. Боїмось по селу ходити. За селом у нас ферма, то ті вояки там у складах ховалися. І теж усе замінували. Наші сапери, чотири молоді хлопці підірвалися, ми так плакали всі", - додала вона.

Місцеві жителі звільненого села Золота Балка (facebook.com/IosypenkoIgoroficil)

Люди не жили, а виживали та харчувались консервацією. Жінка каже, що пенсію не отримувала з лютого, адже гроші їй приходять на картку, і щоб їх зняти потрібно їхати до Нововоронцовки.

"Довелося виживати - городи садили під бомбардуваннями. Вийшли на город - а тут бах! бах! Лягаємо, повземо, ховаємось у погріб. Стихло - далі йдемо працювати", - зазначила вона.

Збройні сили України звільнили село Золота Балка (facebook.com/IosypenkoIgoroficil)

Село Золота Балка не газифіковане, тому люди купують газ у балонах. До червня його неможливо було знайти та потім люди почали їздити в Каховку чи Берислав. Один балон на 30 літрів коштує 1200 гривень, а до війни ціна була - 600-700 гривень.

"Привозили продукти російські - цукор по 65-70 гривень, сіль по 35 за кілограм, мило господарське - 35 за брусок. Це таке, що мусиш брати", - розповіла жінка.

Також росіяни не примушували брати паспорт РФ, але казали приходити на референдум та голосувати за Росію. Однак, за словами жінки, ніхто не ходив.

Окрім того, окупанти мародерили у Осокорівці та Хрещенівці, де будинки розбиті. Забирали холодильники, морозильні камери, телевізори та навіть унітази.

"Вони не знали, що таке унітаз! Оті буряти, чеченці - вони такі кляті тварі! Ті, хто з Донецька та Луганська, трохи скромніші. Спочатку нам казали: "Ми, мовляв, мучились із 2014 року". А я відповідаю: "Хіба це ми на Росію напали? Якби ви, шахтарі, були розумні, ви б їх одразу вигнали, а не кричали за Росію". То вони тоді з нами погоджувались. Але все одно ж своє робили...", - додала Світлана.

Місцеві жителі звільненого села Золота Балка (facebook.com/IosypenkoIgoroficil)