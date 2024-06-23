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"Це найстрашніше". Екс-учасник шоу-балету Сердючки розповів про зникнення мами під час війни

Неділя 23 червня 2024 10:00
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"Це найстрашніше". Екс-учасник шоу-балету Сердючки розповів про зникнення мами під час війни Дмитро Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак та екс-учасник шоу-балету Вєрки Сердючки Дмитро Волканов розповів про зникнення мами під час великої війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтервю зірки "Х-Фактору" Олексію Суханову.

Деталі

Зі слів 22-річного артиста, за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ він був на зйомках "Ліги Сміху", куди його запросили заспівати у номері.

Тим часом мама співака поїхала на день народження до своєї сестри у місто Вугледар, що на Донеччині.

Дмитро намагався відмовити жінку від поїздки, адже всюди тільки і говорили про наступ росіян, однак вона запевняла, що все буде добре.

"Починається війна і я в той день втратив зв'язок зі свою мамою на півтора місяці. Вона зникла просто зі всіх радарів", - поділився Волканов.

&quot;Це найстрашніше&quot;. Екс-учасник шоу-балету Сердючки розповів про зникнення мами під час війни

Дмитро Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Тоді, каже співак, у Вугледарі повністю був відсутній зв'язок, тож його мама, її сестра та чоловік довго не могли виїхати.

Близьких виконавця врятувало те, що чоловік сестри матері був держслужбовцем. Він мав посвідчення, завдяки якому родину змогли випустити з міста.

"Другий фактор, який врятував їх, це те, що мамана сестра була на восьмому місяці вагітності на той момент. І вони виїхали", - розповів Волканов.

Весь цей час відсутності зв’язку з найріднішою людиною зірка "Х-Фактору" готував себе до найгіршого.

"А потім в якийсь прекрасний день приходить від мами смс у Вайбері: "Синуля, я у Дніпрі, все добре". Вчора прощаєшся, сьогодні все-таки думаєш, що все буде добре, завтра знов розпач, ти знову не розумієш. Тобто це такий період, коли від тебе особливо нічого не залежить. Це найстрашніше", - зізнався артист.

Коли Дмитро побачив повідомлення від мами, він п’ять хвилин його не відкривав. Каже, що боявся побачити там щось погане.

На щастя, з жінкою все було добре і вона одразу поїхала до сина до Києва.

Раніше зірка Волканов зізнався, чому більше не працює у команді Вєрки Сердючки.

Також Інна Мірошниченко зізналася, чому ще не всиновила другу дитину.

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