"Это самое страшное". Экс-участник шоу-балета Сердючки рассказал об исчезновении мамы во время войны

Украинский певец и экс-участник шоу-балета Верки Сердючки Дмитрий Волканов рассказал об исчезновении мамы во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды "Х-Фактора" Алексею Суханову .

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По словам 22-летнего артиста, за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ он был на съемках "Лиги Смеха", куда его пригласили спеть в номере.

Тем временем мама певца поехала на день рождения к своей сестре в город Угледар, что в Донецкой области.

Дмитрий пытался отговорить женщину от поездки, ведь везде только и говорили о наступлении россиян, однако она уверяла, что все будет хорошо.

"Начинается война и я в тот день потерял связь со своей мамой на полтора месяца. Она исчезла просто со всех радаров", - поделился Волканов.

Дмитрий Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Тогда, говорит певец, в Угледаре полностью отсутствовала связь, поэтому его мама, ее сестра и муж долго не могли выехать.

Близких исполнителя спасло то, что муж сестры матери был госслужащим. Он имел удостоверение, благодаря которому семью смогли выпустить из города.

"Второй фактор, который спас их, это то, что мамина сестра была на восьмом месяце беременности на тот момент. И они уехали", - рассказал Волканов.

Все это время отсутствия связи с самым родным человеком звезда "Х-Фактора" готовил себя к худшему.

"А потом в какой-то прекрасный день приходит от мамы смс в Вайбере: "Сынок, я в Днепре, все хорошо". Вчера прощаешься, сегодня все-таки думаешь, что все будет хорошо, завтра снова отчаяние, ты опять не понимаешь. То есть это такой период, когда от тебя особо ничего не зависит. Это самое страшное", - признался артист.

Когда Дмитрий увидел сообщение от мамы, он пять минут его не открывал. Говорит, что боялся увидеть там что-то плохое.

К счастью, с женщиной все было хорошо и она сразу поехала к сыну в Киев.