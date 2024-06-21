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Це найкращий напій після тренування для збільшення м'язів

П'ятниця 21 червня 2024 17:04
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Це найкращий напій після тренування для збільшення м'язів Що випити після тренування після тренування (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час тренування організм знаходиться під дією стресу через високі фізичні навантаження. Тому після його закінчення необхідно поповнити запас енергії за допомогою білків і вуглеводів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Що випити після тренування

Дієтолог Емі Гудсон розповіла, що після тренування для збільшення м’язів необхідно випити висококалорійний смузі. Це її найпопулярніший вибір з кількох причин.

По-перше, це процес відновлення після тренування та регідратація.

Поповнюйте запаси вуглеводів для отримання енергії: мед і фрукти у смузі поповнюють запаси глікогену, які виснажуються під час тренувань.

Вуглеводи також стимулюють вивільнення інсуліну, який допомагає транспортувати амінокислоти в м’язові клітини для відновлення та росту.

Білок має вирішальне значення в харчуванні після тренування, щоб допомогти м’язам відновлюватися та рости. Грецький йогурт і молоко є багатими джерелами білка, що забезпечує амінокислоти, необхідні для відновлення м’язів.

Смузі зі свіжих фруктів дає тілу належне харчування, яке йому після тренування, і водночас сприяє регідратації.

Крім того, додавання арахісового масла у смузі містить здорові жири, які забезпечують багате джерело калорій і допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни. Жири можуть допомогти уповільнити перетравлення вуглеводів, забезпечуючи постійне вивільнення енергії.

Рецепт смузі для росту м’язів після тренування

Щоб приготувати смузі, знадобляться інгредієнти:

  • 1 стакан цільного молока
  • 1/2 склянки грецького йогурту
  • 1 стиглий банан
  • 1/2 чашки замороженої суміші ягід
  • 1 столова ложка натурального арахісового масла
  • 1 столова ложка меду
  • кубики льоду (за бажанням)

Всі інгредієнти потрібно змішати у блендері.

Смузі забезпечує баланс білків, вуглеводів і здорових жирів, що робить його ідеальним перекусом після тренування для стимулювання росту та відновлення м’язів.

Крім того, він смачний і його легко налаштувати відповідно до індивідуальних уподобань або дієтичних обмежень.

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