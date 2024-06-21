Це найкращий напій після тренування для збільшення м'язів
Під час тренування організм знаходиться під дією стресу через високі фізичні навантаження. Тому після його закінчення необхідно поповнити запас енергії за допомогою білків і вуглеводів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Що випити після тренування
Дієтолог Емі Гудсон розповіла, що після тренування для збільшення м’язів необхідно випити висококалорійний смузі. Це її найпопулярніший вибір з кількох причин.
По-перше, це процес відновлення після тренування та регідратація.
Поповнюйте запаси вуглеводів для отримання енергії: мед і фрукти у смузі поповнюють запаси глікогену, які виснажуються під час тренувань.
Вуглеводи також стимулюють вивільнення інсуліну, який допомагає транспортувати амінокислоти в м’язові клітини для відновлення та росту.
Білок має вирішальне значення в харчуванні після тренування, щоб допомогти м’язам відновлюватися та рости. Грецький йогурт і молоко є багатими джерелами білка, що забезпечує амінокислоти, необхідні для відновлення м’язів.
Смузі зі свіжих фруктів дає тілу належне харчування, яке йому після тренування, і водночас сприяє регідратації.
Крім того, додавання арахісового масла у смузі містить здорові жири, які забезпечують багате джерело калорій і допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни. Жири можуть допомогти уповільнити перетравлення вуглеводів, забезпечуючи постійне вивільнення енергії.
Рецепт смузі для росту м’язів після тренування
Щоб приготувати смузі, знадобляться інгредієнти:
- 1 стакан цільного молока
- 1/2 склянки грецького йогурту
- 1 стиглий банан
- 1/2 чашки замороженої суміші ягід
- 1 столова ложка натурального арахісового масла
- 1 столова ложка меду
- кубики льоду (за бажанням)
Всі інгредієнти потрібно змішати у блендері.
Смузі забезпечує баланс білків, вуглеводів і здорових жирів, що робить його ідеальним перекусом після тренування для стимулювання росту та відновлення м’язів.
Крім того, він смачний і його легко налаштувати відповідно до індивідуальних уподобань або дієтичних обмежень.
Раніше ми повідомляли, що буде, якщо займатись спортом під час менструації.
Також ми писали про 5 щоденних тренувань, які допоможуть виглядати на 10 років молодше.