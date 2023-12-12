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Це насіння допоможе знизити ризик виникнення раку: нове дослідження

Фото: Насіння льону допомагає запобігти раку (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Насіння льону - один із природних суперпродуктів. До того ж, коштує воно зовсім недорого, на відміну від розрекламованого насіння чіа.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на дослідження клініки Майо.

Чим корисне насіння льону

Насіння багате клітковиною та жирними кислотами омега-3, а також сполуками рослинного походження, відомими як лігнани.

Нове дослідження передбачає, що лігнани в лляному насінні можуть допомогти знизити ризик раку молочної залози, змінюючи мікроорганізми в кишечнику.

У дослідженні було показано, що лігнани лляного насіння змінюють взаємозв'язок між кишковими мікроорганізмами та мікроРНК молочної залози (міРНК), які регулюють гени, що беруть участь у зростанні та міграції клітин раку молочної залози.

"Шлунково-кишкова мікробіота відіграє важливу роль у зміні багатьох компонентів нашого раціону, впливаючи на здоров'я людини", - повідомила доктор Дженніфер Аухтунг, доцент Університету Небраски в Лінкольні.

Користь лляного насіння

Лляне насіння часто використовується для поліпшення травлення та полегшення запорів - воно особливо корисне у подрібненому вигляді, оскільки цілісне насіння може проходити через травну систему, не приносячи такого ж рівня користі.

Лляне насіння також може допомогти знизити рівень загального холестерину в крові та рівня ЛПНГ (або поганого) холестерину, що допомагає знизити ризик серцевих захворювань.

Клініка Майо пропонує наступні поради щодо додавання лляного насіння до свого раціону:

  • Додайте столову ложку меленого лляного насіння в пластівці для сніданку
  • Змішайте столову ложку меленого лляного насіння з ємністю з йогуртом
  • Додавайте мелене лляне насіння в печиво, кекси, хліб та іншу випічку

 

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