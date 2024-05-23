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Це наша сучасна історія: гравець "Шахтаря" Дмитро Криськів розповів про виставку "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних"

Фото: Криськів розповів про виставку "ГОЛОСИ" музею "Голоси мирних" (civilvoicesmuseum.org)
Автор: Олександр Мороз

У Музеї історії міста Києва триває виставка "ГОЛОСИ", яка презентувала мультимедійний простір Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Днями на виставку завітав Дмитро Криськів - відомий футболіст, центральний півзахисник донецького "Шахтаря".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням з посиланням на сайт Фонду.

"Відео та голосові спогади людей викликають багато почуттів. Ти бачиш все те, що відбулося не на твоїх очах. Ти переносишся в історії інших людей, ти відчуваєш жах, який вони пережили", - ділиться враженнями Дмитро.

Він народився у Харкові, був там на початку повномасштабного вторгнення. У місті, яке нищить ворог, лишаються його батьки. Дмитро каже, що і сам був би там, якби не займався футболом… Хвилювання за рідних та своє місто перекликаються з його емоційними враженнями від виставки.

"ГОЛОСИ - це велика й важлива робота багатьох фахівців. Про події в Україні треба говорити. Це наша сучасна історія. Не можна просто так забути людей, зокрема тих, хто втратив життя. Кожен має робити свій внесок у нашу велику перемогу. Закликаю всіх - допомагайте, де можете", - наголошує Дмитро.

Виставка ГОЛОСИ відкрита для відвідувачів до 26 травня 2024 року у Музеї історії міста Києва за адресою: Богдана Хмельницького, 7. Вхід безкоштовний. Кураторська екскурсія відбудеться у суботу о 15:00, вона теж безкоштовна.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова є найбільшим у світі архівом історій українців про війну та зібрав вже понад 100 тисяч свідчень з перших вуст. Розкажіть свою історію на порталі https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії Фонду 0 (800) 509 001.

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Рінат АхметовШахтар