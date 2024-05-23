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Это наша современная история: игрок "Шахтера" Дмитрий Крыськив рассказал о выставке "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных"

Фото: Криськив рассказал о выставке "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" (civilvoicesmuseum.org)
Автор: Александр Мороз

В Музее истории города Киева проходит выставка "ГОЛОСА", которая презентовала мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. На днях на выставку посетил Дмитрий Крыськив - известный футболист, центральный полузащитник донецкого "Шахтера".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Фонда.

"Видео и голосовые воспоминания людей вызывают много чувств. Ты видишь все то, что произошло не на твоих глазах. Ты переносишься в истории других людей, ты испытываешь ужас, который они испытали", - делится впечатлениями Дмитрий.

Он родился в Харькове, был там в начале полномасштабного вторжения. В городе, уничтожающем враг, остаются его родители. Дмитрий говорит, что и сам бы был там, если бы не занимался футболом… Волнения за родных и свой город перекликаются с его эмоциональными впечатлениями от выставки.

"ГОЛОСА - это большая и важная работа многих специалистов. О событиях в Украине надо говорить. Это наша современная история. Нельзя просто так забыть людей, в том числе тех, кто потерял жизнь. Каждый должен вносить свой вклад в нашу великую победу. Призываю всех - помогайте, где можете", - отмечает Дмитрий.

Выставка ГОЛОСА открыта для посетителей до 26 мая 2024 года в Музее истории города Киева по адресу: Богдана Хмельницкого, 7. Вход бесплатный. Кураторская экскурсия состоится в субботу в 15:00, она тоже бесплатная.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова является крупнейшим в мире архивом историй украинцев о войне и собрал уже более 100 тысяч свидетельств из первых уст. Расскажите свою историю на портале https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.

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Ринат АхметовШахтер