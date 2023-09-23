Це можна робити та навіть корисно: гінекологи спростували популярні міфи про вагітність

Вагітність - чарівний стан тіла жінки, який завжди привертає увагу людей. Разом з тим, навколо вагітності виникло багато міфів, прикмет і забобонів, в які вірити не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медичну спільноту "Sviy.doc" в Instagram .

Не можна плакати

Гінеколог Оксана Негрич розповіла, що під вас вагітності жінка досить емоційно вразлива до різних емоцій, як позитивних, так і негативних. Тому може часто плакати.

Однак, якщо це не займає більшу частину часу, то це є цілком безпечно. Але, якщо вам постійно сумно та хочеться плакати під час вагітності, то краще ці емоції не тримати в собі, а вернутися до психолога.

Не можна займатися сексом

Гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко розповіла, що в більшості випадків - це міф. Все тому, що при нормальному фізіологічному перебігу, вагітності жінці не протипоказано займатися сексом.

Єдиною важливою умовою є бажання жінки. Також багато чоловіків бояться зашкодити дитині під час сексу, але це просто неможливо.

Якщо погладити тварину - дитина буде волосата

За словами гінеколога Оксани Негрич, це досить поширений міф серед вагітних. Однак, не варто у нього вірити, адже нічого з дитиною не станеться.

Тому абсолютно спокійно можна контактувати з домашніми тваринами.

Не можна займатися спортом

Тетяна Осауленко додала, що походження цього міфу лежить в переконанні, що жінка під час вагітності, як кришталева ваза, що насправді не так.

При нормальному фізіологічному перебігу вагітності жінці не протипоказано займатися спортом, а навіть рекомендовано.

"Звісно, якщо жінка раніше не займалась спортом, то це не означає що зараз їй потрібно бігти у спортзал. Однак знайти якісь приємний для себе вид активності - це дуже добре", - каже лікар.

Якщо жінка до вагітної активно займалася спортом, то вона може зменшити навантаження та забрати певні групи силових вправ.

Не можна обрізати волосся

Багато жінок не стрижуть волосся під час вагітності, тому що це начебто шкідливо і може вкоротити віку дитині. Однак, це абсолютна неправда. Можна стригти волосся, якщо це потрібно і є бажання.

"Навпаки для багатьох жінок похід в перукарню - це своєрідний антистрес терапія та позитивні емоції, що під час вагітності дуже корисно", - додала гінеколог Оксана Негрич.