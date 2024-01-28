Про це мало хто знає. Ось на які привілеї мають право працівниці із дітьми

Жінки, які мають неповнолітніх дітей, можуть розраховувати на спеціальні умови роботи. Зокрема, на додаткову оплачувану відпустку та скорочений робочий день.

Про всі привілеї, які передбачені для працівниць із дітьми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

На які привілеї можуть розраховувати працівниці із дітьми

"Незважаючи на рівність трудових прав чоловіків та жінок, працівниць, які є мамами, держава забезпечує додатковими гарантіями. Про них сьогодні й поговоримо", - кажуть юристи.

За їхніми словами, заборонено відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати жінкам заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 3-ох років, а одиноким матерям - у звʼязку із наявністю дитини віком до 14-ти років або дитини з інвалідністю.

"Стаття 184 Кодексу законів про працю прямо передбачає недопустимість такої дискримінації, а також вказує, що відмова у прийнятті на роботу повинна надаватися жінкам у письмовій формі та може бути оскаржена до суду", - наголошують правозахисники.

Також їх заборонено залучати до робіт у нічний час, до понаднормових робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3-ох років.

"Зверніть увагу, що у період дії воєнного стану обсяг гарантії звужено - заборонено залучати до роботи в нічний час без згоди вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до 1-го року", - уточнюють юристи.

Для окремих категорій жінок передбачено можливість встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня.

"Так, відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю, на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14-ти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов'язаний встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень", - кажуть експерти.

Передбачено можливість скорочення тривалості робочого часу за рахунок роботодавця для жінок, які мають дітей віком до 14-ти років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів, які виховують дитину без батька.

"Ця гарантія діє і для одиноких батьків, які виховують дитину без матері, у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі", - зауважують юристи.

Також для працівниць з дітьми передбачено додаткові відпустки та інші гарантії, пов'язані з відпустками:

оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалістю 126 календарних дні (140 - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів)

відпустка для догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (а за наявності медичного висновку - до 6-ти років). Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів

перерви для годування для жінок, які мають дітей до 1,5-річного віку

надання відпусток повної тривалості до настання 6-місячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи у цього роботодавця для жінок перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю

додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів для жінок, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матерям особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері

заборонено звільняти вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-ох років (в окремих випадках - до 6-ти років), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14-ти років або дитини з інвалідністю з ініціативи роботодавця

"Винятком є повна ліквідація підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням", - пояснюють правозахисники.

Вони додають, що обов'язкове працевлаштування цих жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше 3-ох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.