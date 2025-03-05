Це має знати кожен власник: як точно вирахувати площу будь-якої квартири

Підрахунок площі кімнати є важливим етапом при ремонті, купівлі матеріалів або облаштуванні простору. Однак не варто хвилюватися - визначити квадратуру кімнати зовсім не складно.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, навіщо потрібні точні розрахунки, які інструменти допоможуть у вимірюваннях, які формули варто використовувати та як рахувати площу нестандартних приміщень.

Навіщо розраховувати площу кімнати?

Знати точну площу кімнати потрібно не лише для ремонту, а й для розміщення меблів, встановлення опалення чи кондиціонування.

Наприклад, при фарбуванні стін без точних замірів легко купити зайву банку фарби або, навпаки, зіткнутися з її нестачею. Те ж саме стосується шпалер, плитки, ламінату та інших оздоблювальних матеріалів.

Також правильний розрахунок площі допоможе при виборі меблів. Якщо кімната маленька, важливо переконатися, що новий диван або шафа не займуть забагато простору. При встановленні опалювальних приладів або кондиціонера квадратура впливає на вибір потужності обладнання, що забезпечить комфортний мікроклімат.

А ще площа відіграє ключову роль при продажу чи оренді житла, адже її помилки можуть призвести до фінансових втрат.

Які інструменти допоможуть у розрахунках?

Щоб визначити квадратуру кімнати, необхідно підготувати відповідні інструменти. Найпростіший варіант - звичайна рулетка, яка ідеально підходить для невеликих приміщень. Якщо кімната має велику площу або складну форму, краще скористатися лазерним далекоміром, який забезпечує високу точність вимірювань.

Не менш важливими є блокнот для запису всіх вимірів та калькулятор для швидких обчислень. Якщо кімната має нестандартну форму, бажано намалювати її план та позначити всі розміри. Також перед початком вимірювань варто прибрати меблі та інші предмети, які можуть заважати отримати точні дані.

Як обчислити площу кімнати?

Якщо кімната має правильну прямокутну або квадратну форму, її площа обчислюється за простою формулою:

Площа = довжина × ширина

Наприклад, якщо довжина кімнати 5 метрів, а ширина 4 метри, площа становитиме:

5 × 4 = 20 кв.м

Для підрахунку площі стін необхідно визначити їхній периметр, помножити на висоту та відняти площу дверей і вікон. Це важливо при розрахунку шпалер, фарби або облицювальних матеріалів. Якщо в кімнаті планується використання різних матеріалів на різних стінах, їхні площі розраховуються окремо.

Як виміряти площу кімнати зі скошеним кутом?

Якщо у приміщенні є скошений кут, підрахунок площі трохи ускладнюється. Спочатку потрібно виміряти основний прямокутний сегмент кімнати за стандартною формулою:

S₁ = довжина × ширина

Далі визначається площа скошеного кута, який зазвичай утворює трикутник. Його площа обчислюється за формулою:

S₂ = (основа × висота) / 2

Потім потрібно відняти площу трикутника від загальної площі кімнати:

S₃ = S₁ – S₂

Наприклад, якщо основна частина кімнати має площу 20 кв.м, а скошений кут утворює трикутник з площею 1 кв.м, то загальна площа буде 19 кв.м. Якщо скошених кутів декілька, їхні площі розраховуються окремо і підсумовуються.

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