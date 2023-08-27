Це має знати кожен із подружжя: яке майно не можна розділити при розлученні

Яке майно не підлягає поділу при розлученні

"Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Але є майно, яке законодавець відносить до приватної власності кожного із подружжя. Це те майно, яке належить лише одному з подружжя і не підлягає поділу при розірванні шлюбу в Україні", - розповіли спеціалісти в групі "Ти ж юрист" в Telegram.

Поділу при розлученні не підлягає:

майно, яке набуте у шлюбі на підставі договору дарування або в порядку спадкування

майно, набуте за час шлюбу, але за кошти, які належали їй/йому особисто

житло, яке приватизували відповідно до ЗУ "Про приватизацію державного житлового фонду"

земельна ділянка, набута під час шлюбу в порядку безоплатної приватизації

речі індивідуального користування, в тому ж числі коштовності

кошти, отримані як відшкодування за втрату речі, яка їй/йому належала, а також кошти отримані як відшкодування моральної шкоди

страхові суми, одержані за обов’язковим особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, які були особистою приватною власністю кожного з них

премії, нагороди, які одержали за особисті заслуги

У яких випадках можна претендувати на житло, яке партнер отримав у спадок

Майно, що отримано у спадок. не ділиться при розлученні. Але якщо інший партнер протягом років життя у шлюбі вкладав у цю нерухомість, то він може спробувати довести у суді, що за рахунок саме його коштів майно зросло у ціні.

"Тоді ви можете претендувати на половину цього майна, але якщо у вас наявні всі чеки на покупки будівельних матеріалів та техніки. Якщо ви маєте хоча б розписки від будівельників про отримання коштів за виконання будівельних робіт та довідки про дохід. Якщо ж документів про доходи та витрати немає - то довести ваш внесок в будинок буде важко", - пояснили юристи адвокатського об'єднання "Вертикаль" в Telegram.

Вони радять не вкладати всі заощадження у чужу власність.

"Хто є в шлюбі, пам'ятайте - те, що подароване, приватизоване та успадковане - не ділиться при розлученні", - кажуть юристи.