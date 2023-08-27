Это должен знать каждый из супругов: какое имущество нельзя разделить при разводе

Все имущество, приобретенное до вступления в брак, не подлежит разделу при разводе. Но, кроме этого, есть еще несколько категорий вещей и частной собственности, которой не придется делиться с партнером, даже если вы их получили, официально находясь в семейных отношениях.
О том, какое имущество нельзя поделить при разводе и о каких важных нюансах нужно знать каждому из супругов, рассказываем в материале ниже.
"Жена и мужчина имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака. Но есть имущество, которое законодатель относит к частной собственности каждого из супругов. Это то имущество, которое принадлежит только одному из супругов и не подлежит разделу при расторжении брака в Украине", - рассказали специалисты в группе "Ти ж юрист" в Telegram.
Разделению при разводе не подлежит:
Имущество, полученное по наследству, не делится при разводе. Но если другой партнер за время брака вкладывал в эту недвижимость, то он может попытаться доказать в суде, что за счет именно его средств это имущество выросло в цене.
"Тогда вы можете претендовать на половину этого имущества, но если у вас есть все чеки на покупки строительных материалов и техники. Если у вас есть хотя бы расписки от строителей о получении средств за выполнение строительных работ и справки о доходе. Если же документов о доходах и расходах нет - доказать ваш вклад в дом будет трудно", - объяснили юристы адвокатского объединения "Вертикаль" в Telegram.
Они советуют не вкладывать все сбережения в чужую собственность.
"Кто в браке, помните - то, что подаренное, приватизированное и унаследованное - не делится при разводе", - говорят юристы.
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