Это должен знать каждый из супругов: какое имущество нельзя разделить при разводе

Какое имущество не подлежит разделу при разводе

"Жена и мужчина имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака. Но есть имущество, которое законодатель относит к частной собственности каждого из супругов. Это то имущество, которое принадлежит только одному из супругов и не подлежит разделу при расторжении брака в Украине", - рассказали специалисты в группе "Ти ж юрист" в Telegram.

Разделению при разводе не подлежит:

имущество, приобретенное в браке на основании договора дарения или в порядке наследования

имущество, приобретенное за время брака, но за средства, принадлежавшие ей/ему лично

жилье, которое приватизировали в соответствии с ЗУ "О приватизации государственного жилищного фонда"

земельный участок, приобретенный во время брака в порядке бесплатной приватизации

вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности

средства, полученные в качестве возмещения за потерю вещи, которая ей/ему принадлежала, а также средства полученные в качестве возмещения морального вреда

страховые суммы, полученные по обязательному личному страхованию, если страховые взносы уплачивались за счет средств, являющихся личной частной собственностью каждого из них

премии, награды, которые получили за личные заслуги

В каких случаях можно претендовать на жилье, которое партнер получил в наследство

Имущество, полученное по наследству, не делится при разводе. Но если другой партнер за время брака вкладывал в эту недвижимость, то он может попытаться доказать в суде, что за счет именно его средств это имущество выросло в цене.

"Тогда вы можете претендовать на половину этого имущества, но если у вас есть все чеки на покупки строительных материалов и техники. Если у вас есть хотя бы расписки от строителей о получении средств за выполнение строительных работ и справки о доходе. Если же документов о доходах и расходах нет - доказать ваш вклад в дом будет трудно", - объяснили юристы адвокатского объединения "Вертикаль" в Telegram.

Они советуют не вкладывать все сбережения в чужую собственность.

"Кто в браке, помните - то, что подаренное, приватизированное и унаследованное - не делится при разводе", - говорят юристы.