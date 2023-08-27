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Это должен знать каждый из супругов: какое имущество нельзя разделить при разводе

Какое имущество нельзя разделить во время развода (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Все имущество, приобретенное до вступления в брак, не подлежит разделу при разводе. Но, кроме этого, есть еще несколько категорий вещей и частной собственности, которой не придется делиться с партнером, даже если вы их получили, официально находясь в семейных отношениях.

О том, какое имущество нельзя поделить при разводе и о каких важных нюансах нужно знать каждому из супругов, рассказываем в материале ниже.

Какое имущество не подлежит разделу при разводе

"Жена и мужчина имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака. Но есть имущество, которое законодатель относит к частной собственности каждого из супругов. Это то имущество, которое принадлежит только одному из супругов и не подлежит разделу при расторжении брака в Украине", - рассказали специалисты в группе "Ти ж юрист" в Telegram.

Разделению при разводе не подлежит:

  • имущество, приобретенное в браке на основании договора дарения или в порядке наследования
  • имущество, приобретенное за время брака, но за средства, принадлежавшие ей/ему лично
  • жилье, которое приватизировали в соответствии с ЗУ "О приватизации государственного жилищного фонда"
  • земельный участок, приобретенный во время брака в порядке бесплатной приватизации
  • вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности
  • средства, полученные в качестве возмещения за потерю вещи, которая ей/ему принадлежала, а также средства полученные в качестве возмещения морального вреда
  • страховые суммы, полученные по обязательному личному страхованию, если страховые взносы уплачивались за счет средств, являющихся личной частной собственностью каждого из них
  • премии, награды, которые получили за личные заслуги

В каких случаях можно претендовать на жилье, которое партнер получил в наследство

Имущество, полученное по наследству, не делится при разводе. Но если другой партнер за время брака вкладывал в эту недвижимость, то он может попытаться доказать в суде, что за счет именно его средств это имущество выросло в цене.

"Тогда вы можете претендовать на половину этого имущества, но если у вас есть все чеки на покупки строительных материалов и техники. Если у вас есть хотя бы расписки от строителей о получении средств за выполнение строительных работ и справки о доходе. Если же документов о доходах и расходах нет - доказать ваш вклад в дом будет трудно", - объяснили юристы адвокатского объединения "Вертикаль" в Telegram.

Они советуют не вкладывать все сбережения в чужую собственность.

"Кто в браке, помните - то, что подаренное, приватизированное и унаследованное - не делится при разводе", - говорят юристы.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы смогут жениться и развестись в Польше.

Читайте также о том, что украинцам разрешат разводиться во время беременности.

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