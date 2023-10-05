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Кондратюк забирає у Козловського його військову зарплату, - продюсер

Ігор Кондратюк забирає військову зарплату Віталія Козловського (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український продюсер Вадим Лисиця розповів, що Ігор Кондратюк забирає собі частину військової зарплатні співака Віталія Козловського, який зараз захищає країну на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост продюсера у Facebook.

Що сказав продюсер

Вадим Лисиця опублікував спільний кадр з Козловським, з яким нещодавно бачився і зізнався, що не від нього чув про те, що Кондратюк забирає собі гроші Козловського, які артисту виплачують за оборону України

"До мене нещодавно завітав дійсний боєць Нацгвардії Віталій Козловський. Не від нього я потім дізнався, що левову частку військової зарплатні, що отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. В мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим", - написав Лисиця.

Вадим Лисиця і Віталій Козловський (фото: facebook.com/vadymlysytsia)

Продюсер зазначив, що розуміє природу таких стосунків, адже й сам був у схожій ситуації зі своїм експідопічним. Однак, враховуючи статус Козловського зараз він вважає, що поведінка Кондратюка просто жахлива.

"Цей випадок мені здається зашкваром, або як каже зараз молодь - "це крінж". Цікаво, що відповість Ігор Васильович?" - додав Лисиця.

Додамо, що співпраця Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка тривала дев'ять років. У 2012 році артист і продюсер розірвали контракт, після чого між ними почалася ворожнеча.

Відомо, що співак виплачує колишньому наставнику борг, сума якого сягає приблизно два мільйони гривень.

Як відреагували в мережі

В коментарях під фото користувачі відреагували на почуте. Вони заявили, що забирати кошти у військового неприпустимо.

  • Як можна забирати не зароблені музичною діяльністю гроші без дозволу Віталія?
  • Так він відповідав в інтервʼю якомусь, що йому плювати. Борг боргом, але...
  • Респект  Віталію Козловському та повага! Ніколи в житті не думав що колись таке напишу
  • Дорога ціна слави Віталія, але Бог рано чи пізно розсудить

Віталій Козловський на фронті (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Раніше в МВС показували, як Козловський готується знищувати окупантів.

Також Козловський детально розповідав про конфлікт із екс-продюсером Ігорем Кондратюком.

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Віталій КозловськийИгорь Кондратюк