Кондратюк забирає у Козловського його військову зарплату, - продюсер

Що сказав продюсер

Вадим Лисиця опублікував спільний кадр з Козловським, з яким нещодавно бачився і зізнався, що не від нього чув про те, що Кондратюк забирає собі гроші Козловського, які артисту виплачують за оборону України

"До мене нещодавно завітав дійсний боєць Нацгвардії Віталій Козловський. Не від нього я потім дізнався, що левову частку військової зарплатні, що отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. В мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим", - написав Лисиця.

Вадим Лисиця і Віталій Козловський (фото: facebook.com/vadymlysytsia)

Продюсер зазначив, що розуміє природу таких стосунків, адже й сам був у схожій ситуації зі своїм експідопічним. Однак, враховуючи статус Козловського зараз він вважає, що поведінка Кондратюка просто жахлива.

"Цей випадок мені здається зашкваром, або як каже зараз молодь - "це крінж". Цікаво, що відповість Ігор Васильович?" - додав Лисиця.

Додамо, що співпраця Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка тривала дев'ять років. У 2012 році артист і продюсер розірвали контракт, після чого між ними почалася ворожнеча.

Відомо, що співак виплачує колишньому наставнику борг, сума якого сягає приблизно два мільйони гривень.

Як відреагували в мережі

В коментарях під фото користувачі відреагували на почуте. Вони заявили, що забирати кошти у військового неприпустимо.

Як можна забирати не зароблені музичною діяльністю гроші без дозволу Віталія?

Так він відповідав в інтервʼю якомусь, що йому плювати. Борг боргом, але...

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