Все це коштує недорого. 5 найкращих продуктів, які варто їсти цього літа, щоб вашій шкірі заздрили

Що треба знати

За словами спеціалістки з харчування, багато людей недооцінюють роль, яку ваша дієта може відіграти в підтримці здорової та сяючої шкіри.

"Їжа, яку ми споживаємо, забезпечує наше тіло необхідними поживними речовинами для сприяння виробленню колагену, захисту від сонця, підтримки зволоження шкіри та запобігання старінню", - сказала Шона.

Загалом, наповнюючи свій раціон фруктами, овочами, нежирними білками та корисними жирами, можна запобігти різноманітним проблемам із нашою шкірою, впевнена дієтолог.

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Ківі

Ківі - це маленький, але потужний фрукт для здоров'я вашої шкіри. Ці плоди не тільки багаті вітаміном С, необхідним для здорового виробництва колагену, але також чудово підходять для покращення здоров’я кишечника, що безпосередньо впливає на нашу шкіру.

Ківі містить тип клітковини, яка живить корисні бактерії у вашому кишечнику, допомагаючи підтримувати його живлення та зменшуючи запалення навколо всього тіла, включаючи шкіру.

Клітковина також має важливе значення для здорової роботи вашого кишечника, і вона допомагає вашому кишечнику працювати належним чином - процес, який допомагає виводити токсини з організму.

Ягоди

Шона наводить дуже гарний приклад ягід - це вишні. Вони багаті природним рослинним барвником під назвою проантоціанідин, який надає їм темного кольору.

Саме проантоціанідини є потужними природними антиоксидантами, тобто вони захищають шкіру від шкідливих окислювачів, які надходять від сонця, забруднення та неправильного харчування.

Проантоціанідини особливо допомагають захистити колаген у вашій шкірі, що допомагає надати шкірі структуру, міцність і еластичність, зменшуючи зморшки та забезпечуючи загальний рівень захисту. Соковиті червоні фрукти також можуть зволожити вашу шкіру.

Ви можете купувати сезонні ягоди на базарах, а також використовувати заморожені.

Вишні дуже корисні для шкіри (фото: freepik.com)

Чіа, насіння льону і риба

Не всі жири шкідливі для вас. Насправді клітинна мембрана вашої шкіри багата жиром.

"Але тип жиру, який ви споживаєте у своєму раціоні, визначатиме, який тип жиру включено в цю мембрану", - сказала Шона.

Такі продукти, як біла риба, насіння чіа та авокадо, чудово підходять для вашої шкіри, оскільки вони багаті Омега-3 – "гнучким жиром, який використовується в клітинах шкіри, щоб підтримувати її здоровою, зволоженою.

Важливо, що омега-3 жири також допомагають виробляти протизапальні гормони в організмі, зменшуючи будь-яке надмірне запалення шкіри або почервоніння обличчя.

Також треба звести до мінімуму насичені жири, якщо ви прагнете здорової шкіри. До них відносяться жири, що містяться в вершковому маслі, печиві, пальмовій олії та жирному м’ясі.

"Коли тверді жири потрапляють у клітинну мембрану шкіри, шкіра стає менш гнучкою та частіше тріскається", - попередила експертка.

Включайте до раціону корисні жири, наприклад, авокадо (фото: freepik.com)

Брюссельська капуста, брокколі та гірчиця

Насичення фруктами - не єдиний спосіб оздоровити шкіру. Овочі, особливо хрестоцвіті, також можуть допомогти.

Наприклад, брюссельська капуста, брокколі та гірчиця, багаті ізотіоціанатами, які підтримують функцію печінки, захищаючи її від пошкодження токсинами, особливо алкоголем.

Алкоголь створює неймовірне навантаження на печінку, спричиняючи накопичення токсинів в організмі, які згодом виштовхуються через шкіру та призводять до спалаху плям.

Дослідження показують, що зменшення споживання алкоголю та збільшення споживання хрестоцвітих овочів може допомогти вашій печінці функціонувати належним чином і позбавити вашу шкіру токсинів.

Апельсини, червоний перець і полуниця

Більшість із нас чули, наскільки вітамін С може бути корисним для шкіри, хоча про нього часто говорять у формі сироваток та інгредієнтів для догляду за шкірою.

Шона пояснила, чому цей інгредієнт такий важливий для сяючого здорового кольору обличчя та як отримати його з їжею.

"Для того, щоб виробляти весь колаген, необхідний вашій шкірі, щоб ви сяяли щодня, організму потрібна значна кількість як вітаміну С, так і білка", - пояснила дієтолог.

Річ у тому, що вітамін С використовується в процесі гідроксилювання, який перетворює білок на колаген.

Добавки, що містять колаген, зазвичай розщеплюються на окремі амінокислоти, перш ніж вони принесуть будь-яку користь організму, тому вони не тільки загалом неефективні, але й без вітаміну С вони, по суті, є дорогими білковими добавками.

Більшість людей також не розуміють, що колагенові добавки часто виготовляються з варених зв’язок, м’язів і кісток корів або вареної луски та шкіри риби.

Спробуйте включити у свій раціон багато цитрусових, таких як апельсини, червоний перець, полуниця або помідори, якщо ви хочете збільшити кількість вітаміну С.