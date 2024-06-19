Все это стоит недорого. 5 лучших продуктов, которые стоит есть этим летом, чтобы вашей коже завидовали

Что нужно знать

По словам специалиста по питанию, многие недооценивают роль, которую ваша диета может сыграть в поддержании здоровой и сияющей кожи.

"Пища, которую мы потребляем, обеспечивает наше тело необходимыми питательными веществами для содействия выработке коллагена, защиты от солнца, поддержания увлажнения кожи и предотвращения старения", - сказала Шона.

В общем, наполняя свой рацион фруктами, овощами, нежирными белками и полезными жирами, можно предотвратить различные проблемы с нашей кожей, уверена диетолог.

5 лучших продуктов для здоровой кожи летом

Киви

Киви - это маленький, но мощный фрукт для здоровья вашей кожи. Эти плоды не только богаты витамином С, необходимым для здорового производства коллагена, но также отлично подходят для улучшения здоровья кишечника, непосредственно влияющего на нашу кожу.

Киви содержит тип клетчатки, питающей полезные бактерии в вашем кишечнике, помогая поддерживать его питание и уменьшая воспаление вокруг всего тела, включая кожу.

Клетчатка также имеет важное значение для здоровой работы вашего кишечника, и она помогает вашему кишечнику работать должным образом - процесс, помогающий выводить токсины из организма.

Ягоды

Шона приводит очень хороший пример ягод - это вишни. Они богаты природным растительным красителем под названием проантоцианидин, который придает им темный цвет.

Именно проантоцианидины являются мощными природными антиоксидантами, то есть они защищают кожу от вредных окислителей, поступающих от солнца, загрязнения и неправильного питания.

Проантоцианидин особенно помогает защитить коллаген в вашей коже, что помогает придать коже структуру, прочность и эластичность, уменьшая морщины и обеспечивая общий уровень защиты. Сочные красные фрукты могут увлажнить вашу кожу.

Вы можете покупать сезонные ягоды на базарах и использовать замороженные.

Вишни очень полезны для кожи (фото: freepik.com)

Чиа, семена льна и рыба

Не все жиры вредны вам. На самом деле клеточная мембрана вашей кожи богата жиром.

"Но тип жира, который вы потребляете в своем рационе, будет определять, какой тип жира включен в эту мембрану", - сказала Шона.

Такие продукты, как белая рыба, семена чиа и авокадо, прекрасно подходят для вашей кожи, поскольку они богаты Омега-3 – "гибким жиром, который используется в клетках кожи, чтобы поддерживать здоровую, увлажненную.

Важно, что омега-3 жиры также помогают вырабатывать противовоспалительные гормоны в организме, уменьшая чрезмерное воспаление кожи или покраснение лица.

Также нужно свести к минимуму насыщенные жиры, если вы хотите здоровой кожи. К ним относятся жиры, содержащиеся в сливочном масле, печенье, пальмовом масле и жирном мясе.

"Когда жесткие жиры попадают в клеточную мембрану кожи, кожа становится менее гибкой и чаще трескается", - предупредила экспертка.

Включайте в рацион полезные жиры, например, авокадо (фото: freepik.com)

Брюссельская капуста, брокколи и горчица

Насыщение фруктами - не единственный способ оздоровить кожу. Овощи, особенно крестоцветные, тоже могут помочь.

Например, брюссельская капуста, брокколи и горчица, богаты изотиоцианатами, поддерживающими функцию печени, защищая ее от повреждения токсинами, особенно алкоголем.

Алкоголь создает невероятную нагрузку на печень, что приводит к накоплению токсинов в организме, которые впоследствии выталкиваются через кожу и приводят к появлению пятен.

Исследования показывают, что уменьшение потребления алкоголя и увеличение потребления крестоцветных овощей может помочь вашей печени функционировать должным образом и избавить вашу кожу от токсинов.

Апельсины, красный перец и клубника

Большинство из нас слышали, насколько витамин С может быть полезен для кожи, хотя о нем часто говорят в форме сывороток и ингредиентов по уходу за кожей.

Шона объяснила, почему этот ингредиент так важен для сияющего здорового цвета лица и как получить его с едой.

"Для того чтобы производить весь коллаген, необходимый вашей коже, чтобы вы сияли ежедневно, организму нужно значительное количество как витамина С, так и белка", - пояснила диетолог.

Дело в том, что витамин С используется в процессе гидроксилирования, превращающего белок в коллаген.

Добавки, содержащие коллаген, обычно расщепляются на отдельные аминокислоты, прежде чем они принесут любую пользу организму, поэтому они не только в общем-то неэффективны, но и без витамина С они, по сути, являются дорогостоящими белковыми добавками.

Большинство людей также не понимают, что коллагеновые добавки часто изготавливаются из вареных связок, мышц и костей коров или вареной чешуи и кожи рыбы.

Попытайтесь включить в свой рацион много цитрусовых, таких как апельсины, красный перец, клубника или помидоры, если вы хотите увеличить количество витамина С.