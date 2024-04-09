Це не корисно: фермер розвіяв популярні міфи про побілку дерев

Побілка дерев - це процедура, яку усі проводять двічі на рік. Перший раз це робиться восени - для захисту дерев від морозів, а другий раз - навесні. Однак, навколо цього процесу виникло багато міфів.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи справді побілка дерев допомагає захистити їх від шкідників.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: TikTok-сторінка "Вільного фермера" та сайт "Моуа osvita".
За словами фермера, насправді побілка перешкоджає газообміну, порушує баланс вологи та не пропускає світло.
Дерева слабшають, обмін поживних речовин сповільнюється, що призводить до відмирання кореневої системи. Підвищення кислотності кори стає причиною і її руйнування.
Через це навесні дерева погано прокидають та відстають у розвитку.
Важливо пам'ятати, що шкідників вбиває лише купорос чи препарати, а не побілка.
Однак, дерева гарні і без вапна. У всьому світі дерева не білять та не кронують.
У більшості випадків білять ще й бордюри, які перебувають в дуже плачевному стані - похилені, надщерблені, поламані, частково відсутні. Але цікаво те, що коли їх побілити, то всі недоліки стають ще помітнішими і це виглядає жахливо.
Крім того, після побілки скрізь залишається хляпанина. А після першого дощу, вапно з бордюрів, дерев та всього іншого змиває вода і все це тече вулицями, утворюючи біле вапняне болото.
Атмосферу свята в місті створюють квіти, зелень, газони, доглянуті алеї та доріжки.
Симулювання благоустрою замість реальної роботи не приносить місту жодної користі і не створює святкову атмосферу.
Міста виглядають краще з не побіленими деревами.
@my_ukrainian_dream
Будете сумувати за побілкою?)оригінальний звук - Вільний Фермер
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