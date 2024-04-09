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Это не полезно: фермер развеял популярные мифы о побелке деревьев

Полезно ли белить деревья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Побелка деревьев - это процедура, которую все проводят дважды в год. Первый раз это делается осенью - для защиты деревьев от морозов, а второй раз - весной. Однако вокруг этого процесса возникло много мифов.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, действительно ли побелка деревьев помогает оградить их от вредителей.

При написании материала использовались следующие источники: TikTok-страница "Вільного фермера" и сайт "Мoya osvita".

Распространенные мифы

"Побелка деревьев - это полезно"

По словам фермера, на самом деле побелка препятствует газообмену, нарушает баланс влаги и не пропускает свет.

Деревья слабеют, обмен питательных веществ замедляется, что приводит к отмиранию корневой системы. Повышение кислотности коры становится причиной и ее разрушения.

Поэтому весной деревья плохо просыпают и отстают в развитии.

Важно помнить, что вредителей убивает только купорос или препараты, а не побелки.

"Белить - это хорошо"

Однако деревья хороши и без извести. Во всем мире деревья не белят и не кронируют.

В большинстве случаев белят еще и бордюры, находящиеся в очень плачевном состоянии - склоненные, сверхущербленные, поломанные, частично отсутствующие. Но интересно то, что если их побелить, то все недостатки становятся еще более заметными и это выглядит ужасно.

Кроме того, после побелки везде остается хляпанина. А после первого дождя, известь из бордюров, деревьев и прочего смывает вода и все это течет по улицам, образуя белое известковое болото.

"Это создает атмосферу праздника"

Атмосферу праздника в городе создают цветы, зелень, газоны, ухоженные аллеи и дорожки.

Симулирование благоустройства вместо реальной работы не приносит городу никакой пользы и не создает праздничную атмосферу.

Города смотрятся лучше с не побеленными деревьями.

Центральный парк в Нью-Йорке с не побеленными деревьями (кард с видео)

@my_ukrainian_dream

Будете сумувати за побілкою?)

оригінальний звук - Вільний Фермер

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