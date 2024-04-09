Это не полезно: фермер развеял популярные мифы о побелке деревьев

Распространенные мифы

"Побелка деревьев - это полезно"

По словам фермера, на самом деле побелка препятствует газообмену, нарушает баланс влаги и не пропускает свет.

Деревья слабеют, обмен питательных веществ замедляется, что приводит к отмиранию корневой системы. Повышение кислотности коры становится причиной и ее разрушения.

Поэтому весной деревья плохо просыпают и отстают в развитии.

Важно помнить, что вредителей убивает только купорос или препараты, а не побелки.

"Белить - это хорошо"

Однако деревья хороши и без извести. Во всем мире деревья не белят и не кронируют.

В большинстве случаев белят еще и бордюры, находящиеся в очень плачевном состоянии - склоненные, сверхущербленные, поломанные, частично отсутствующие. Но интересно то, что если их побелить, то все недостатки становятся еще более заметными и это выглядит ужасно.

Кроме того, после побелки везде остается хляпанина. А после первого дождя, известь из бордюров, деревьев и прочего смывает вода и все это течет по улицам, образуя белое известковое болото.

"Это создает атмосферу праздника"

Атмосферу праздника в городе создают цветы, зелень, газоны, ухоженные аллеи и дорожки.

Симулирование благоустройства вместо реальной работы не приносит городу никакой пользы и не создает праздничную атмосферу.

Города смотрятся лучше с не побеленными деревьями.

Центральный парк в Нью-Йорке с не побеленными деревьями (кард с видео)