Это не полезно: фермер развеял популярные мифы о побелке деревьев

Побелка деревьев - это процедура, которую все проводят дважды в год. Первый раз это делается осенью - для защиты деревьев от морозов, а второй раз - весной. Однако вокруг этого процесса возникло много мифов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, действительно ли побелка деревьев помогает оградить их от вредителей.
При написании материала использовались следующие источники: TikTok-страница "Вільного фермера" и сайт "Мoya osvita".
По словам фермера, на самом деле побелка препятствует газообмену, нарушает баланс влаги и не пропускает свет.
Деревья слабеют, обмен питательных веществ замедляется, что приводит к отмиранию корневой системы. Повышение кислотности коры становится причиной и ее разрушения.
Поэтому весной деревья плохо просыпают и отстают в развитии.
Важно помнить, что вредителей убивает только купорос или препараты, а не побелки.
Однако деревья хороши и без извести. Во всем мире деревья не белят и не кронируют.
В большинстве случаев белят еще и бордюры, находящиеся в очень плачевном состоянии - склоненные, сверхущербленные, поломанные, частично отсутствующие. Но интересно то, что если их побелить, то все недостатки становятся еще более заметными и это выглядит ужасно.
Кроме того, после побелки везде остается хляпанина. А после первого дождя, известь из бордюров, деревьев и прочего смывает вода и все это течет по улицам, образуя белое известковое болото.
Атмосферу праздника в городе создают цветы, зелень, газоны, ухоженные аллеи и дорожки.
Симулирование благоустройства вместо реальной работы не приносит городу никакой пользы и не создает праздничную атмосферу.
Города смотрятся лучше с не побеленными деревьями.
@my_ukrainian_dream
Будете сумувати за побілкою?)оригінальний звук - Вільний Фермер
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