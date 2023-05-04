Це не генетика. Стоматолог назвала справжні причини карієсу

Немає жодного значення, які зуби були у ваших близьких родичів. Це абсолютно не впливає на каріозний процес ваших зубів.
Доказовий стоматолог Олена розповіла у Instagram, від чого насправді виникає карієс.
"І якщо у вас самих усі зуби поліковані, і у вашого чоловіка імпланти або він без деяких зубів - це не означає, що карієс у ваших дітей через це", - розповіла лікарка.
Лікар повідомила, що зараз доведено дослідженнями, що основний фактор карієсу - це бактерія Streprococcus, яка може передаватися від батьків до дітей (через облизані ложки, пустушки, поцілунки або зубні щітки, що стоять поряд в одній склянці).
Тому якщо у батьків карієс та проблеми з яснами - то дуже легко ці бактерії отримає і дитина. Тобто, це інфекція, а не генетика.
Дуже велике значення має чищення зубів. Чисті зуби мають мало шансів отримати карієс. У нальоті бактеріям дуже добре жити та розмножуватися. Прості вуглеводи - це ідеальне харчування для каріозних бактерій.
"Вони їдять цукор - виділяють кислоту, і ця кислота руйнує зуб", - зазначила медик.
"Так що карієс - це інфекційний процес, що з'являється після прорізування зубів", - резюмувала стоматолог.
Читайте також, що вам потрібно втекти від дитячого стоматолога, якщо він пропонує таке лікування.
Також ми пояснювали, яких помилок припускаються багато людей під час чищення зубів.